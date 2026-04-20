El nuevo escenario de las mociones de censura tras la sentencia del Constitucional: el PP ganó seis de las nueve promovidas en Galicia
El 10 de junio del pasado año el TC anuló la norma que impedía que prosperasen con votos de concejales no adscritos tras dejar las siglas de sus partidos
Desde que el Tribunal Constitucional anuló el 10 de junio del pasado año la norma que impedía que una moción de censura prosperase con votos de ediles no adscritos, ocho ayuntamientos gallegos cambiaron el bastón de mando con el apoyo de concejales tránsfugas.
En lo que va de mandato, iniciado en 2023, Galicia suma una docena de mociones de censura: Ribeira, Forcarei, Touro, Viveiro, Fisterra, Outes, Muxía, Noia, Viana do Bolo, O Irixo, Carral y Manzaneda.
Nueve de ellas fueron posteriores al fallo del Constitucional y el PP fue el principal ganador de este nuevo escenario. Recuperó seis alcaldías. La excepción fue Ribeira, donde el relevo no dependió de ningún tránsfuga, sino de la ruptura del pacto entre el PP y el Partido Barbanza Independiente.
Forcarei (Pontevedra) fue la primera plaza en caer con el apoyo de tránsfugas, en julio del pasado año. El PP se hizo con el mando. Luego, detrás, se sucedieron Touro (A Coruña), Outes (A Coruña), Fisterra (A Coruña) y Manzaneda (Ourense).
El argumento por parte del Partido Popular para avalar estas mociones de censura no varía significativamente de uno a otro ayuntamiento. La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, las justificaba, con ligeras variaciones, como una operación para poner fin a gobiernos «paralizados». Es una coletilla que sirve para todos, también para cuando las mociones de censura las impulsan otros partidos.
«Es una responsabilidad del PP poner en marcha cambios que favorezcan a los vecinos. Nosotros no somos sectarios», alegaba Prado cuando se le preguntaba por los pactos de su partido con concejales díscolos de otros partidos.
La número dos del PP gallego destacó que su formación sí estaba dispuesta a pactar con otras formaciones si eso «beneficia a los vecinos». El PP no va a «poner un cordón sanitario como hacen los socialistas en otros casos» porque prioriza «el interés de los vecinos por encima de los partidistas», decía.
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