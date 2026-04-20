Más y más jóvenes: los retornados en edad laboral casi se triplican desde 2008

Durante décadas, el perfil mayoritario del retornado —ya fuera descendiente de la diáspora o emigrante que regresaba— era el de una persona mayor que había pasado su vida laboral fuera y volvía para jubilarse. De hecho, en 2008, uno de cada tres tenía más de 60 años. Pero este modelo ha cambiado, y el peso de las personas en edad laboral ha crecido de forma notable.

Entre 2008 y 2024, el número total de personas con nacionalidad española que llegaron a Galicia desde el extranjero creció un 118%, pasando de algo más de 3.800 a 8.400. Pero no todos los grupos crecieron igual. Los mayores de 60 años, que durante años marcaron el ritmo del retorno, apenas aumentaron un 42% en ese periodo. En cambio, quienes tienen entre 20 y 59 años —los que están en plena edad laboral— casi se multiplicaron por tres, con un incremento del 166%. Hoy representan el 56% del total, esto es, más de la mitad.

El detalle por franjas de edad revela que el empuje viene de los tramos activos. El grupo de 40 a 59 años lidera el crecimiento con un 172%, pasando de 893 a 2.435 personas. Le sigue de cerca el de 20 a 39 años, con un aumento del 160%, de 953 a 2.484. Son cifras que apuntan a un retorno cada vez más vinculado a trayectorias laborales y vitales, y no al cierre de una etapa.

También crece la presencia de los más pequeños, lo que refuerza esa lectura. Los niños de entre 0 y 4 años aumentaron en torno a un 70% desde 2008, y en conjunto, lo jóvenes de hasta 19 años lo hicieron en un 135%. De los 700 que retornaron en 2008, pasaron a 1.651 en 2024, una señal compatible con un retorno cada vez más familiar, en el que no solo regresan personas solas, sino hogares completos con hijos nacidos en el extranjero. Familias que se formaron fuera y que ahora deciden echar raíces en Galicia.

Los datos también reflejan el impacto de la pandemia. Entre 2018 y 2021, las llegadas cayeron de casi 7.000 a algo más de 5.300 personas, en un contexto marcado por las restricciones de movilidad y la incertidumbre económica. Sin embargo, la recuperación posterior fue intensa: entre 2021 y 2024, el flujo creció cerca de un 58%, alcanzando el nivel más alto de toda la serie.

El retorno a Galicia sigue creciendo. Y lo hace con un perfil nuevo: más joven, más activo y, cada vez más, en familia. Este crecimiento no es fortuito. Además de quienes regresan tras haber emigrado en busca de oportunidades laborales, la Xunta lleva años promoviendo activamente el retorno a través de la Estratexia Galicia Retorna, en marcha desde 2018, y los datos empiezan a reflejar su impacto. Desde el inicio de esa estrategia hasta 2024 han regresado a Galicia cerca de 50.000 personas, lo que para la Administración consolida el retorno como fenómeno estructural.