Galicia ya permite pagar el bus interurbano con el móvil en más de la mitad de los viajes

La Xunta acelera la implantación de su plataforma gallega de movilidad MoBT, una aplicación que permite pagar el autobús interurbano con el teléfono móvil y que ya está operativa en 32 contratos de transporte, con una cobertura que, según el Gobierno gallego, supera ya la mitad de los desplazamientos interurbanos de la comunidad. El objetivo es completar su despliegue en todo el territorio gallego antes de que termine este año.

El avance de esta herramienta fue presentado este lunes en Arteixo por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey.

La iniciativa, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, comenzó a funcionar hace un año como proyecto piloto en varias rutas de las áreas de Santiago y O Deza. Desde entonces, ha ido ampliando su alcance hasta estar disponible en el área metropolitana de A Coruña, en las áreas de Pontevedra, O Morrazo y O Salnés, en A Mariña lucense y en Terra Chá, además de varios contratos de largo recorrido.

Entre esos trayectos figuran las líneas entre Ferrol y Ourense, Ferrol y Vigo y Lugo y Vigo, así como la conexión directa entre A Coruña y Lugo. Hasta el pasado mes de marzo, la plataforma había sumado más de 6.000 personas usuarias registradas, según los datos facilitados por la Xunta.

Diego Calvo prueba el sistema de pago a través del móvil. / L. O.

La principal novedad del sistema es que permite abonar el billete directamente desde el móvil, sin necesidad de acudir a una oficina bancaria, disponer de una tarjeta física o recargar saldo en un cajero. Para ello, el usuario cuenta con un monedero virtual en la nube, que puede consultar y recargar en cualquier momento a través de la propia aplicación.

La Xunta enmarca esta medida en su estrategia de modernización del transporte público, con la intención de facilitar el acceso al servicio, mejorar la experiencia de los viajeros y avanzar en eficiencia. También persigue reforzar el uso del autobús como una alternativa más sostenible al vehículo privado.

La aplicación, disponible para dispositivos Android y Apple, incorpora además otras funciones, como la reserva de servicios bajo demanda, la gestión del saldo con recarga en línea, un histórico de viajes y un buscador avanzado con los servicios de transporte público de Galicia, orientado a facilitar la planificación de desplazamientos multimodales.

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Durante la presentación, Diego Calvo animó a la población de las áreas en las que la plataforma ya está operativa a descargarla y utilizarla, en un momento en el que la Xunta aspira a culminar antes de fin de año la extensión de esta tecnología al conjunto de la red interurbana gallega.