FP Innova: la feria gallega exhibirá proyectos de innovación y emprendimiento de 38 centros educativos

Menús en envases biodegradables distribuidos mediante drones de última generación para garantizar una alimentación saludable y sostenible en eventos al aire libre o en zonas de difícil acceso, pensando en especial en los mayores. Ese es el proyecto que el CIFP Manuel Antonio, de Vigo, presentará en la feria FP Innova, cuya octava edición se desarrollará a partir del miércoles en la Cidade da Cultura, en Santiago.

A su lado, otra propuesta, del CIFP Valentín Paz Andrade, también de la ciudad olívica, presentará un plan de empresa consistente en la reutilización de palas eólicas en desuso como flotadores para bateas, en pro de la sostenibilidad del sector acuícola gallego.

Tal y como explica la Consellería de Educación, el potencial de investigación aplicada que acogerá FP Innova dará cuenta del trabajo de 38 centros de toda la geografía gallega a través de más de 70 iniciativas. En los 4.100 metros cuadrados de feria no solo habrá lugar para proyectos de innovación y emprendimiento, sino también para talleres, exposiciones, demostraciones de seguridad o espacios inmersivos, además del Congreso FP Innova, que contará con 700 asistentes entre docentes y representantes del mundo empresarial.

Innovar y emprender desde FP

La feria exhibe 39 proyectos de innovación como "ejemplo" de como la FP gallega está empleando las tecnologías más punteras para dar respuesta a los retos actuales, explican desde la Xunta, que detalla que buena parte de las propuestas giran en torno a la digitalización, la IA, la ciberseguridad o la automatización y la robótica en pro de la sostenibilidad y eficiencia.

En el espacio de emprendimiento ascienden a 19 iniciativas las iniciativas recogidas entre proyectos desarrollados en el marco de Eduemprende y de empresas nacidas al amparo de los viveros de los centros.

Entre los ejemplos citados por Educación en el ámbito de la innovación aparece el citado del reparto de comida con drones, pero también se destacan el impulsado por el IES de Vilalonga de Sansenxo para realizar un diagnóstico automatizado de vehículos o un sistema de biodetección de contaminación de agua que emplea bivalvos como bioindicadores desarrollado desde el IES Plurilingüe de Valga.

Otras muestras del talento de los jóvenes estudiantes de FP serían una planta de energía híbrida y transportable con fines médicos para los quirófanos móviles que operan en zonas remotas de África (del CIFP Las Mercedes, de Lugo) o, pensando también en la reducción de incendios mediante el aprovechamiento del monte, el refugio itinerante y autónomo para el manejo de ganado en régimen extensivo con vigilancia remota, que llega desde el CIFP Ferrolterra.

Más actividades

El evento mostrará en una exposición a robots desde humanoides y bípedos a dispositivos diseñados para el cuidado y asistencia de personas. Por otro lado, gracias a la realidad virtual, los visitantes (el acceso es gratuito y se espera a diez mil estudiantes) podrán experimentar qué puede ser volar con un simulador inmersivo de cuerpo completo.

La formación de los docentes en tecnologías digitales, que será una obligación con la ley que prepara la Xunta de educación digital, también formará parte de la feria. Según la Xunta, se incidirá en la formación del profesorado en ciberseguridad, entre otros conceptos.