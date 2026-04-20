Reforma sanitaria
El Consello de la Xunta da luz verde al decreto con los nuevos horarios para los PAC: abrirán los sábados por la mañana
Esta reordenación supondrá la creación de 211 plazas en Atención Primaria, de las que 100 serán de médicos
R. S.
El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el decreto que regulará el funcionamiento de los Puntos de Atención Continuada (PAC) durante los fines de semana, con la apertura también los sábados por la mañana, y que conllevará la creación de 211 nuevas plazas.
Mediante el decreto aprobado este lunes, la Xunta ratifica el horario de atención de los PAC, que pasarán a abrir el sábado las 24 horas, y no a partir de las 15:00 horas como hasta ahora.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor que esta modificación supone «blindar» el funcionamiento de este servicio durante las 24 horas, también en fin de semana y festivos.
Pese a que algunos PAC ya funcionaban bajo este horario, Rueda ha admitido que este cambio «lógicamente exige una reorganización y un incremento de personal» para lo que se crearán 211 nuevas plazas.
Según ha detallado, de ellas 100 serán para médicos, 80 para personal de enfermería y otras 31 para otras categorías.
En la misma reunión del Consello, también se ha aprobado el acuerdo alcanzado la pasada semana por la Xunta de Galicia y tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa sectorial y que conlleva mejoras en las condiciones laborales y retributivas del personal de los PAC.
El acuerdo, del que el sindicato CIG se desmarcó, incluye un programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados en los PAC gallegos de forma que, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para el profesional médico, 135 euros para el personal de enfermería y de 96 euros para el personal de gestión y servicios.
Esta reorganización ha levantado ampollas entre asociaciones de pacientes y sindicatos médicos, que consideran que la modificación provocará excesos de jornada, visto el déficit de personal en Primaria. Además, critican el previsible cierre de los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.
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