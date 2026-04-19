Renfe suspende 9 trenes y más de 2.100 plazas este lunes en Galicia por falta de maquinistas, siete con origen y destino Vigo

La nueva semana arrancará con problemas para la movilidad ferroviaria en Galicia. Nueve servicios de trenes de Media Distancia en el Eje Atlántico serán suprimidos este lunes, 20 de abril, por la ausencia de cuatro maquinistas en Vigo, alegó Renfe. La compañía señala que estas ausencias simultáneas impiden llevar a cabo los turnos programados y que, junto con la «falta de aviso previo», no se pueden cubrir esos servicios a pesar de los intentos por reubicar el personal disponible. Siete de los servicios cancelados tienen origen o destino en Vigo Urzáiz.

Los viajes más afectados son los de las primeras horas de la mañana. Para garantizar que los pasajeros afectados por estos trenes puedan desplazarse a sus destinos, la compañía ferroviaria ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros, así como el refuerzo de la atención en las estaciones de tren para minimizar el impacto. Los servicios afectados por la falta de maquinistas este lunes serán los Media Distancia entre Vigo a A Coruña a las 05.08, a las 08.00 y a las 10.35 horas por la mañana y, por la tarde, el de las 17.16 entre Vigo y Santiago de Compostela.

En sentido contrario, los trenes afectados son los que tenían prevista su salida de la estación de A Coruña con destino Vigo a las 08.00, las 11.06 y a las 14.05 horas, cuyos viajeros podrán hacer el trayecto por carrera. También se verán afectados el servicio de Media Distancia que parte de Santiago a Vilagarcía de Arousa a las 19.10 horas y el de Vilagarcía a Santiago a las 20.35 horas.

En total, más de 2.100 plazas entre servicios regionales (marcados en cursiva en la siguiente lista) y los MD con trenes S-121.

Los trayectos afectados se pueden consultar en la siguiente lista:

34512 Vigo 05.08 – A Coruña 07.17

9082 Vigo 08.00 – A Coruña 09.29

9083 A Coruña 08.00 – Vigo 09.27

9112 Vigo 10.35 – A Coruña 12.04

9113 A Coruña 11.06 – Vigo 12.33

9143 A Coruña 14.05 – Vigo 15.42

33484 Vigo 17.16 – Santiago 18.45

12457 Santiago 19.10 – Vilagarcía 19.50

12490 Vilagarcía 20.35 – Santiago 21.15

Renfe ha trasladado sus disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios y afirma que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible teniendo en cuenta la dificultad para la operación de los servicios ferroviarios.

Tensión con el personal por el nuevo Plan Galicia

Esta situación llega horas después de que varios sindicatos y ferroviarios consultados por FARO mostraran su malestar con el nuevo Plan Galicia 2026 anunciado por el presidente, Álvaro F. Heredia. Desde este colectivo de trabajadores confirman, tal y como avanzó esta redacción, que dicho aumento se limitaría a dos nuevas circulaciones entre las estaciones de A Coruña-San Cristóbal y Vigo-Urzáiz. Creen que esa incorporación «resulta limitada si se compara con la cantidad de servicios que se suprimieron con la pandemia y que nunca se han recuperado», algo que castigó particularmente a Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra. Desde 2020 la compañía pública dejó de ofertar 72 frecuencias semanales con origen y destino la ciudad olívica.

Viajeros por cada 100 plazas ofertadas en los principales corredores de Media Distancia de España / Hugo Barreiro

Las «lanzaderas» que conectaban en tres horas punta por sentido con Pontevedra fueron las peor paradas, ya que pese a los precios de la AP-9 y la falta de servicios en horas centrales, el Ministerio de Transportes decidió eliminarlas del contrato de Obligación de Servicio Público con Renfe. Recientemente se ha recuperado, más de un lustro después, el segundo regional diario a Ponferrada a través de un transbordo en autobús por las obras desde Guixar a Guillarei. El último fleco pendiente, al margen de los Intercity a Euskadi o el Trenhotel, es la conexión con Tui y Valença que ofrecía dos servicios extra por sentido cada jornada.

«Se trata de medidas que permitirán incrementar el número de plazas disponibles, pero que no supondrán un aumento relevante del número de circulaciones ni la recuperación de las frecuencias previamente eliminadas», insisten desde la citada central sindical, quienes afean la utilización de dobles composiciones (dos convoyes S-121 juntos) como solución.

La utilización de los trenes Avril (los S-106) era una posibildiad que el presidente Heredia había anunciado hacía meses. De hecho, medidas similares ya se habían implementado en Extremadura con los Alvia y un notable éxito. Sin embargo, el sindicato mayoritario o relaciona con la revisión de los planes de expansión de la compañía, ya que se ha descartado el proyecto de conexión con París por las trabas impuestas desde Francia.

Malestar por falta de carga de trabajo

A estos cambios se suma el profundo malestar que vive la plantilla en los últimos meses. El corte por las obras del Corredor Atlántico entre Vigo, Redondela y Tui obligó a que Renfe se retirara de la operativa compartida con Comboios de Portugal en el Tren Celta. Desde el 7 de abril los viajes son llevados a cabo en solitario por los maquinistas lusos entre Oporto y Valença do Minho, restando carga de trabajo a la plantilla.

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A ello se suma la ausencia de una reestructuración de la organización en el personal de Larga Distancia. Fruto de los tiempos de viaje de las últimas décadas, en Galicia solamente A Coruña y Ourense cuentan con una residencia fija para este tipo de servicios. Esto obliga a que el personal que pernocta en Vigo -varias personas cada día por los servicios madrugadores- tenga que hacerlo en hoteles.