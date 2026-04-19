IA, datos y ciberseguridad para transformar los laboratorios biofarmacéuticos

La inteligencia artificial ya no solo promete acelerar descubrimientos: empieza también a ordenar, proteger y hacer más eficientes los laboratorios donde se desarrollan fármacos, compuestos químicos y procesos biotecnológicos. En esa frontera se sitúa la nueva unidad mixta de investigación impulsada por Gradiant, Mestrelab Research y Hifas da Terra, un proyecto con vocación práctica para llevar la digitalización avanzada al corazón de la industria biofarmacéutica.

Daniel García Coego, director del área de Sistemas Inteligentes de Gradiant, explica que la iniciativa nace con un enfoque muy concreto: aplicar datos, inteligencia artificial y seguridad a un sector especialmente exigente. «La propuesta está orientada hacia el sector biotecnológico», resume, en un entorno en el que la gestión de la información, la trazabilidad y el cumplimiento normativo son ya tan decisivos como la propia capacidad de innovar.

El proyecto se articula en tres grandes líneas. La primera busca mejorar la gestión de los datos científicos en los laboratorios, de modo que la información sea más interoperable, más útil y más fácil de explotar. El objetivo, en palabras de García Coego, es «transformar cómo se están explotando ahora mismo los datos biotecnológicos» mediante inteligencia artificial, automatización y arquitecturas multiagente. En sectores tan regulados como el farmacéutico o el químico, añade, «todo lo que se haga tiene que estar perfectamente trazado».

La segunda pata apunta ya al uso directo de la inteligencia artificial sobre esos datos. No solo para analizarlos, sino para anticipar decisiones en procesos complejos. La idea es que los algoritmos ayuden a predecir y prescribir acciones durante la experimentación o la fabricación, identificando, por ejemplo, los parámetros que permitan optimizar el rendimiento de un proceso productivo. Esa IA, subraya Gradiant, deberá ser además explicable: no basta con acertar, también hay que entender por qué.

La tercera línea se centra en la ciberseguridad, un elemento crítico en un ecosistema donde los datos son sensibles, están distribuidos y deben compartirse sin poner en riesgo la privacidad ni la confidencialidad. «Poder trabajar con esos datos sin comprometer la privacidad ni la confidencialidad de la información es fundamental», señala García Coego.

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En esta alianza, Mestrelab aporta su experiencia en software analítico y digitalización de laboratorios; Gradiant, la capacidad investigadora en tecnologías TIC; y Hifas da Terra, el entorno real de validación. La pyme actuará como caso de uso final para comprobar si las soluciones responden a necesidades industriales concretas. La meta no es quedarse en el laboratorio de investigación. «El objetivo final es todo lo que investiguemos y desarrollemos, incorporarlo a esas herramientas», explica García Coego sobre la futura transferencia a los productos de Mestrelab. Es decir, convertir la investigación en soluciones reales.