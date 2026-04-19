Galicia intensificará la vigilancia y las sanciones en franjas de seguridad desde el 1 de junio

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha recordado que el próximo 31 de mayo finaliza el plazo para que los propietarios tengan limpias las franjas de seguridad en sus terrenos y ha avanzado que a partir de esa fecha se "incrementará" la vigilancia de esas áreas y también las sanciones.

En una entrevista con la Radio Galega, ha incidido en que la prevención es "importantísima" dentro de la lucha contra los fuegos forestales y ha hecho hincapié el incremento de 25 millones de euros para proteger las aldeas y las franjas secundarias próximas a las casas y "minimizar" así la consecuencia de los incendios en las inmediaciones de las viviendas.

El responsable de Defensa do Monte desde su nombramiento el pasado mes de diciembre en sustitución de Manuel Rodríguez Vázquez ha afirmado que este año se van a "reforzar las sanciones y la vigilancia" sobre esas franjas que no estén limpias.

"Hay una responsabilidad del propietario de tener limpias sus fincas y una corresponsabilidad de los ayuntamientos. Ahí la Xunta participa también en aquellas parroquias de alta actividad incendiaria donde los propietarios pueden hacer contratos con Seaga para facilitar y ayudar en esa limpieza de las fincas", ha indicado.

Del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para este año, ha dicho que es un "documento que está vivo" y que, como novedad, contará con una aplicación móvil para avisar de incendios con geolocalización a través de "tres clics".

Además, Abanca cedió tres drones para facilitar la vigilancia y habrá un refuerzo de las brigadas con otras 42 de cuatro efectivos cada una (168 personas) para aquellos lugares donde el riesgo de incendios es "mayor".

Asimismo, se reforzará la Unidad de Directores de Extinción (Udex), especializada en incendios donde su riesgo, magnitud o potencialidad del fuego pueda suponer una gran peligrosidad para personas o bienes, que pasará de 6 a 15 componentes.

El director xeral ha subrayado que Galicia es un "referente" a nivel de conocimiento y formación contra incendios y su sistema está "muy reconocido" a nivel internacional.

Ha reconocido que depende mucho de la "meteorología" y ha advertido de la necesidad de prestar atención a todo aquello que pueden ocasionar incendios forestales porque el 70 % procede de la actividad humana, ya sean intencionados o consecuencia de errores y negligencias. Respecto a lo que espera este año, ha precisado que "no hay una previsión técnica", pero espera que "sea tranquilo" y tener "una buena campaña".