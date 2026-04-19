Del choco al erizo: rastrear especies marinas para mejorar la biodiversidad y la producción

Un choco marcado con un emisor acústico y liberado después en la ría de Vigo puede parecer una escena de laboratorio futurista. Pero será una de las imágenes reconocibles de Acuiregal, la nueva unidad mixta de investigación con la que Galicia quiere dar un salto en acuicultura regenerativa. Y no es un detalle menor: el choco, emblema de Redondela y especie íntimamente ligada a la ría, servirá ahora para entender mejor cómo se mueve, cómo se adapta y qué puede enseñar sobre la recuperación y gestión de los recursos marinos.

«En choco se marcarán algunos ejemplares y se soltarán con unos emisores acústicos», explica Ángel F. González, profesor de investigación del grupo Ecobiomar en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC). El seguimiento permitirá conocer sus desplazamientos y sumar datos valiosos a un proyecto que combinará trabajo en cautividad, muestreos en el medio natural, genética, biodiversidad y restauración de ecosistemas.

La iniciativa reúne al Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC (IIM-CSIC), como coordinador científico, y a las empresas Octolarvae, S.L.U. —vinculada al grupo Profand— e Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, S.L.; todo ello con apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega de Innovación. Esta unidad mixta «Desenvolvemento da acuicultura rexenerativa en Galicia (Acuiregal)» dispone de un presupuesto de 2 millones de euros y de una subvención pública de 800.537, el 40 % del total. Para González, el proyecto tiene además un valor simbólico: «Es la primera que se hace del CSIC a nivel nacional con empresas dentro de una convocatoria de este tipo». No lo plantea como un esquema clásico en el que la academia investiga y la empresa aplica, sino como una estructura compartida.

En esa red caben crustáceos como la centolla y el camarón; moluscos y cefalópodos como el pulpo, el propio choco o los calamares; y también especies como el erizo de mar. Habrá una sede específica en el IIM-CSIC, pero el trabajo se repartirá entre las instalaciones del instituto y las de las empresas, con un flujo continuo de conocimiento. «El objetivo no es que nosotros investiguemos y le digamos a las empresas lo que tienen que hacer», subraya. La clave, dice, será la «permeabilidad» entre todos los socios.

Parte de los ensayos se hará en acuarios y condiciones controladas; otra, en la costa, con muestreos y seguimientos de especies. También participarán especialistas en oceanografía, genética y socioeconomía, para medir no solo qué ocurre en el mar, sino qué impacto tiene sobre el territorio y la sociedad. Con tres años iniciales de desarrollo, Acuiregal quiere demostrar que la acuicultura regenerativa no es solo una etiqueta prometedora. Puede ser también una manera concreta de producir conocimiento útil, restaurar biodiversidad y devolver al mar —y a las comunidades que viven de él— parte de lo que durante décadas ha sostenido.