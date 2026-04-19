BNG denuncia la "mala gestión" de recursos de la Xunta, al dejar sin ejecutar 750 millones de sus cuentas el año pasado

La portavoz de Facenda do BNG, Noa Presas, ha denunciado la «mala gestión» de los recursos públicos del Gobierno de Rueda, que el año pasado dejó sin ejecutar hasta 750 millones de euros, según datos de la Xunta. «El PP dejó de gastar millones y millones de euros pero ahora escatima, por ejemplo, en las ayudas para hacer frente a la crisis de precios agravada por la guerra y le dice que no al plan propuesto por el BNG para movilizar 700 millones», ha criticado Presas, en una nota de prensa enviada a los medios.

En este contexto, ha alertado que la «mala planificación presupuestaria» afecta a consellerías «tan sensibles» como Política Social, de la que dependen servicios «tan importantes» como la atención a la dependencia o la axuda no fogar. Así, ha asegurado que mientras miles de personas esperan por una plaza de residencia o muchos municipios viven ahogados porque la Xunta «se niega a aumentar la financiación del SAF», Política Social dejó 112 millones sin ejecutar de los pasados presupuestos.

También, ha señalado que el Ejecutivo de Rueda dejó sin gastar 30 millones de euros, prácticamente la mitad de los previstos, en el programa de acceso a la vivienda; y que en el «peor año de incendios», Medio Rural no gastó 82 millones de su presupuesto. Una cifra, que la diputada nacionalista considera «especialmente escandalosa», pues «previamente, con modificaciones presupuestarias, Medio Rural ya había recortado ese año 63 millones de euros».

Noa Presas ha llamado la atención además sobre los siete millones de euros que no llegaron a materializarse en las políticas de violencia de género, con un presupuesto que ya había sido recortado en 45.000 euros respecto a 2024.

En esta línea, ha subrayado que el departamento de Comercio, Empleo y Emigración dejó sin gastar 222 millones de euros, habiendo programas, como los relacionados con la formación profesional de personas ocupadas y desempleadas, que no superan el nivel de ejecución del 50%. Un porcentaje, ha destacado, similar al de los programas de solidaridad o de infraestructuras pesqueras.

Por todo ello, el BNG ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas para pedirle a la Xunta «explicaciones, transparencia y medidas» para una «mejor gestión presupuestaria», pues, tal y como apunta, los datos de la Xunta correspondientes al ejercicio de 2025 constatan «carencias similares» a las que en años anteriores ha observado el Consello de Contas.

«Más allá de estas cuestiones, resulta incluso distópico que en varios programas la Xunta realice modificaciones presupuestarias al alza para después no ejecutarlas o que aproveche las modificaciones en el presupuesto para recortar programas que promovió políticamente, constituyendo una especie de trampa a la ciudadanía», ha lamentado Presas.

Con todo, el BNG ha reclamado al Ejecutivo gallego una actualización normativa respecto a la planificación presupuestaria que incluya, entre otras cuestiones, un calendario de aplicación de las recomendaciones del Consello de Contas; la obligación de rendir cuentas en el Parlamento cada vez que una partida de gasto no alcance el 75 % de ejecución; ampliar la información referente a las modificaciones presupuestarias y una mayor transparencia en el uso del fondo de contingencia.