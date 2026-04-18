El PSdeG dice que Galicia «va a incumplir» las reglas de gastos por política irresponsable

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha asegurado que Galicia «va a incumplir» las reglas de gastos por una «irresponsable política de bonificaciones fiscales selectivas». Este viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo de control fiscal, advirtió de que el gasto computable en 2026 en la comunidad crecerá un 4,3 %, superior al límite máximo vigente del 3,5 %.

Sobre esto, el PSdeG señala que la AIReF «confirma, un año más, que Galicia va a incumplir la regla de gasto» y su diputada asegura que la razón no está en el lado del gasto público, sino «en la irresponsable política de bonificaciones fiscales selectivas» que aplica el Gobierno autonómico «en favor de las rentas y patrimonios más altos». «Solo en 2026, el impacto en las arcas públicas de estos regalos fiscales alcanza los 757 millones de euros», ha indicado la representante socialista quien ha añadido que «eso tiene consecuencias directas en la vida de las personas».

Así, ha mencionado el «deterioro» de la atención primaria, la «falta de docentes» para niños y niñas con necesidades educativas especiales al inicio del curso o los «341 días de media» que hay que esperar por la primera resolución de grado de dependencia, «con gente muriendo mientras espera». Para ejemplificar esa política de la Xunta, Iglesias ha mencionado la bonificación del 50 % en el impuesto de patrimonio que mantiene la Xunta y que «solo afecta a quien tiene un patrimonio neto superior al millón de euros». «La AIReF sigue lanzando las mismas advertencias que el año pasado: la Xunta no ejerce la responsabilidad fiscal adecuada y pone en riesgo el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria», ha manifestado.

Por eso ha reclamado «un pacto de país» por la financiación y que la Xunta cumpla con su parte: «No se puede pedir más financiación a Madrid y al mismo tiempo renunciar a 757 millones en ingresos propios que nunca llegarán a las arcas públicas».

Por otra parte, ha criticado que el secretario xeral do Tesoro de la Consellería de Facenda compareciera esta semana en comisión parlamentaria «sin dar ninguna respuesta ni entregar un solo documento» sobre los expedientes de la adjudicación entre 2009 y 2011 de trece contratos al despacho Equipo Económico, vinculado al exministro Cristóbal Montoro, por un importe de 172.838 euros. «El PP repite con la empresa del exministro Montoro el manual de Altri: usa el Parlamento para no dar información», ha criticado Iglesias.

El PSdeG denuncia que la Xunta le sigue negando el acceso a la copia de los expedientes de contratación con ese despacho vinculado al exministro de Hacienda y recuerda que Montoro está «actualmente investigado por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude contra la administración pública».