Pontón avanza una «agenda institucional y social» para lograr más competencias: «Mayor autogobierno, mayor bienestar»
Anuncia que a final de año presentará la propuesta de «nuevo estatus político» y reivindica «la unidad»: «Es nuestra gran fortaleza»
R. S.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado este sábado al nacionalismo gallego a avanzar en una «agenda institucional y social» para lograr más competencias para Galicia. Así lo ha trasladado en su intervención en el acto organizado por el Bloque y la Fundación Galiza Sempre de conmemoración de los 50 años de las Bases Constitucionais, que se ha celebrado en el salón de actos de la Escola Técnica de Enxeñaría Superior de la USC.
Allí, la líder del BNG ha apuntado a la «incompetencia y deslealtad» del Partido Popular como la causa de que «en 17 años no hayan conseguido ni una competencia», mientras que Euskadi y Cataluña ya han sumado 31 y 16, respectivamente.
«Esto no puede continuar así, Galicia no puede seguir así y necesita recuperar la iniciativa. Nuestro país lleva demasiado tiempo en el agravio y es momento de impulsar una agenda institucional y social de competencias para Galicia», ha reivindicado Pontón, que se ha mostrado convencida de que «existe una mayoría social en Galicia que vote lo que vote es consciente de que mayor nivel de autogobierno significa mayor bienestar».
Análisis de las competencias
Ahora, el BNG, junto con la Fundación Galiza Sempre inicia un trabajo que concluirá con dos documentos propositivos. En primer lugar, analizarán «exhaustivamente» las competencias que Galicia «podría asumir mañana sin necesidad de modificar ni una sola coma del actual marco competencial». Por otro lado, se estudiarán «más de las 50 nuevas competencias» que se podrían tener al estar «recogidas en el Estatuto, que son competencias que ya ejercen otras comunidades o que fueron acuerdos en el Parlamento».
«Vamos a poner al PP ante el espejo porque no quiere asumir unas competencias para las que no existe ningún tipo de impedimento legal», ha remarcado. En esta línea, tras reconocer que el marco autonómico «siempre ha sido un traje estrecho» para el nacionalismo gallego, Pontón ha expuesto que antes de que finalice el año detallarán «una propuesta actualizada de nuevo estatutos político» para Galicia con el objetivo de «actualizar la propuesta táctica».
«La gran fortaleza»
Tras recordar algunos hitos del nacionalismo gallego, Ana Pontón ha reflexionado sobre «la importancia de la unidad». «El nacionalismo gallego solo puede tener éxito mediante la unión organizativa y política. Toda división o fragmentación resultaría un obstáculo o regresión. Hoy, la practica totalidad está unida en el BNG y aquí está una de las claves de nuestro éxito, la unidad es nuestra gran fortaleza», ha subrayado.
Asimismo, la portavoz nacional ha puesto en valor que las Bases Constitucionais evidenciaban una cultura política «elevada» y «capacidad para poder presentar alternativas», aunque «evidenciaron una debilidad importante: la debilidad social». Una debilidad que, en su opinión, «quizás hizo mas daño que la propia fragmentación». «Sin pueblo, no hay nación», ha sostenido para, a renglón seguido, poner el foco en incorporar «cada vez a más pueblo, ampliar la militancia, ensanchar la base social y ganar más apoyo electoral».
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