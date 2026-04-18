Las playas de Vigo ya suenan a verano: chiringuitos, conciertos y máximas de casi 30 grados en el sur de Galicia

Las agradables temperaturas durante las horas del día que está registrando hoy Vigo han vuelto a llenar los chiringuitos de Samil. Este sábado por la tarde, una multitud tanto de vecinos como de visitantes han adelantado el período estival.

La banda Terápia de Grupo amenizó la jornada desde el Chiringuito de Samil en una jornada marcada por el buen tiempo y los planes al aire libre por parte de muchos vigueses.

Concierto en el Chiringuito de Samil este sábado. / Pedro Mina

Casi 30 grados en el sur de Galicia, pero descenso en las Rías Baixas

Galicia continuará este domingo bajo la influencia anticiclónica y rozará los 30 grados en Ourense, pero con riesgo de tormentas en el interior por la tarde, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Habrá presencia de aire frío en altura y el cielo presentará alternancia de nubes y claros, con la entrada de brumas entre las Rías Baixas y el Golfo Ártabro a medida que avance el día. Por la tarde, crecerán nubes de evolución en el interior con chubascos de tipo tormentoso.

Las temperaturas no experimentarán cambios, excepto en las Rías Baixas, donde sufrirán un ligero descenso. El viento soplará flojo de dirección variable.

El sur de Galicia rozará los 30 grados con la previsión de 29°C de máxima en Ourense. Por su parte, Vigo no acusará demasiado el descenso de las Rías Baixas y las temperaturas irán de los 11ºC a los 24ºC durante la jornada. Lo mismo ocurre en Pontevedra, que se moverá en los mismos valores que la ciudad olívica.

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En el norte, Ferrol alcanzará los 26°C de máxima y 11°C de mínima, mientras que A Coruña tendrá un domingo más fresco entre los 10°C y los 23°C. El día será algo más cálido en Santiago, entre 10°C y 25°C; y en Lugo, de 9°C a 26°C.