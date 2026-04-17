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El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y trenes más grandes para mejorar la movilidad de Santiago a Vigo y A Coruña

La compañía ferroviaria intentará implementar esta medida antes del final del año

Dos trenes regionales en la estación Intermodal de Santiago

Dos trenes regionales en la estación Intermodal de Santiago / Cedida

Anxo Bentrón

Santiago

Renfe prepara un refuerzo significativo de su oferta ferroviaria en Galicia con el objetivo de adaptarse al creciente volumen de viajeros en el Eje Atlántico. Así, la compañía ha anunciado este viernes que prevé incrementar en un 24% las plazas disponibles en los trenes de Media Distancia que conectan Vigo, Santiago y A Coruña, además de incorporar nuevas frecuencias en las horas de mayor demanda

El plan, aún en fase de estudio y con horizonte de implantación antes de que finalice el año, fue abordado este viernes en Santiago durante una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, junto al equipo de la compañía en Galicia.

El delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, este viernes en la Estación Intermodal de Santiago

El delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, este viernes en la Estación Intermodal de Santiago / Cedida

Más capacidad y refuerzo en horas clave

La principal medida contempla la introducción de trenes de mayor capacidad en los servicios actuales, incluyendo unidades de la serie S106, así como el uso puntual de composiciones dobles con trenes S121 en los trayectos con mayor ocupación. Esta reorganización permitirá absorber mejor la demanda en franjas críticas, especialmente en desplazamientos laborales y académicos.

Además, Renfe estudia incorporar nuevos servicios en horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche. Unas medidas horientadas a mejorar la adecuación entre oferta y demanda reforzando la regularidad y la capacidad del servicio en los momentos de mayor presión de tráfico.

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Más plazas también en los Avant

El denominado “Plan Galicia” incluye también mejoras en los servicios Avant que conectan Ourense, Santiago y A Coruña. En este caso, el incremento será más moderado, con unas 300 plazas adicionales al día, lo que representa un aumento del 6%. Este refuerzo se logrará mediante la optimización de plazas disponibles en trenes AVE, Alvia y Avlo.

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