Galicia recicla menos vidrio: cada vecino deposita 56 envases al año y sigue por debajo de España

Galicia cerró 2025 con una caída en la recogida selectiva de envases de vidrio y con unos niveles de reciclaje por habitante inferiores a la media española. Según los datos difundidos por Ecovidrio, cada gallego depositó el año pasado 16,5 kilos de vidrio en el contenedor verde, el equivalente a 56 envases por persona, frente a los 20 kilos y 68 envases por habitante registrados en el conjunto del Estado. En total, en la comunidad se recogieron 44.869 toneladas, un 4,6% menos que en 2024.

El descenso se produce, según la propia entidad, en un contexto de contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso de en torno al 2%, un factor que repercute directamente en el volumen de residuos generados y recuperados. Pese a ello, el balance gallego deja una cifra de más de 153 millones de envases depositados en el contenedor verde a lo largo del año, lo que equivale a más de 420.000 al día y unos 300 por minuto.

Por provincias, A Coruña se situó a la cabeza de Galicia en aportación ciudadana a la recogida selectiva, con 16,5 kilos por habitante, por delante de Pontevedra, con 15,5; Ourense, con 14,4; y Lugo, con 14. El dato refuerza el peso de la provincia coruñesa en el reciclaje de vidrio dentro de la comunidad, en un ejercicio marcado por el retroceso global de la recogida.

La evolución no fue, sin embargo, uniforme en todo el territorio. Ecovidrio destaca que las ciudades de Pontevedra y Lugo registraron aumentos del 5,7% y del 3,9%, respectivamente, lo que las sitúa entre las diez capitales de provincia con mayor crecimiento de España en recogida selectiva de envases de vidrio, a pesar de la caída del consumo.

A estas cifras se suma la recuperación complementaria de más de 4.961 toneladas de vidrio que no habían sido separadas correctamente en origen, pero que pudieron reincorporarse al proceso productivo a través de las plantas de residuos urbanos existentes en Galicia.

El balance ambiental que acompaña al reciclaje del vidrio en la comunidad también deja cifras relevantes. Según Ecovidrio, durante 2025 se evitó la emisión de más de 29.000 toneladas de CO2, la extracción de más de 59.800 toneladas de materias primas y un consumo energético superior a 35.600 MWh.

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Con la vista puesta en mejorar estos datos, Ecovidrio recuerda además el acuerdo firmado el pasado agosto con la Xunta, que incorpora herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para adaptar la recogida a las necesidades concretas de los concellos gallegos. El objetivo es elevar en un 11% la recogida selectiva en los próximos tres años y permitir a los ayuntamientos incrementar hasta un 30% sus ingresos por la gestión separada del vidrio.