La Atención Primaria gallega contará con medio centenar de psicólogos clínicos antes de 2030

Un 22,5 por ciento de los gallegos, casi una cuarta parte de la población, ha tenido que acudir al médico para buscar ayuda por ansiedad, depresión u otro problema relacionado con la salud mental en el último año, según el Barómetro sanitario más reciente, el de 2025. En porcentaje, los datos del Ministerio de Sanidad muestran que los gallegos son los segundos que más recurren a la sanidad por esta cuestión, tras los catalanes (24,6%).

Hay una parte, los menos, que acuden a la pública y son tratados por el médico de familia, el profesional más cercano. Pero Atención Primaria dispondrá en 2030 de medio centenar de psicólogos clínicos, figura que la sanidad autonómica quiere incorporar de «manera estable» en ese primer nivel asistencial. Así lo aseguran desde la Consellería de Sanidade en un comunicado en el que explica que esta red se halla en una fase de «despliegue operativo y consolidación» para alcanzar en un primer estadio 28 profesionales contratados en las siete áreas sanitarias. Según el Sergas, son 26 los incorporados y «en breve», tras formarse, se sumarán otros dos. El ritmo, apunta, lo marca el «progresivo incremento previsto de profesoinales disponibles para su contratación».

¿De qué se ocupan estos profesionales?

El Sergas explica que los psicólogos clínicos de Atención Primaria desarrollan, entre otras, funciones orientadas a la intervención psicológica individual y grupal para problemas de alta prevalencia, principalmente ansiedad, depresión leve-moderada y trastornos adaptativos. La ansiedad y la depresión son los diagnósticos más repetidos en la comunidad, según el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, una de las entidades que más ha reclamado la presencia de esos profesionales en los centros de salud.

El grupo de trabajo de Salud Mental lleva un año trabajando en la «puesta en marcha» de este dispositivo. La intención de la Xunta, tal y como indica el Sergas, es facilitar «una atención más cercana y accesible, reduciendo las derivaciones innecesarias y mejorando la continuidad asistencial».

Cuando un gallego acude a buscar solución a un problema de salud mental a la sanidad pública, en la mayoría de casis (dos terceras partes) es un psiquiatra, y por tanto ha precisado una derivación, el que se hace cargo de la asistencia.

En Galicia, la lista de espera para acceder a estos especialistas es de 63,8 días de media, con datos de finales de 2025, y son 7.269 ciudadanos los que hacen cola en la pública. No obstante, casi un 23% está siendo atendido por el médico de cabecera.