Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes

Tras la ola de incendios que el pasado año calcinó más de 100.000 hectáreas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó refuerzos en materia de prevención. La limpieza de las franjas de seguridad es vital para evitar que el fuego se acerque a las casas, pero no todos los propietarios se implican. Por esta razón, se habilitó una vía legal para que las administraciones puedan entrar directamente a desbrozar parcelas en zonas consideradas de alto riesgo en caso de que el dueño incumpla sus deberes legales de cortar la maleza. Y la Consellería de Medio Rural se ha puesto ya manos a la obra para ejecutar estas labores antes del verano.

Así lo explica Manuel Francisco Gutiérrez que se puso al frente de la Dirección Xeral de Defensa do Monte a finales del pasado mes de diciembre después de los cambios registrados en la cúpula de la Consellería de Medio Rural tras los incendios de agosto y que derivaron en el cese de tres altos cargos. El nuevo responsable de la lucha contra el fuego explica que este año por primera vez la administración ejecutará la limpieza de parcelas cuando el propietario no desbroce.

Para ello, primero tienen que definir las zonas que consideran de especial riesgo, pues es allí donde se actuará. «Este martes tuvimos la cuarta reunión del comité de seguimiento del convenio firmado con los concellos para la limpieza de la biomasa y dentro de este convenio está incluida esta medida. Seguramente ya en la próxima reunión dispongamos de las zonas en las que queremos que se ponga en marcha. En cualquier caso, se limpiará antes del verano», explica el director xeral de Defensa do Monte.

Ejecución subsidiaria

Hasta la fecha los concellos podían ejecutar subsidiariamente la limpieza de fincas de propietario desconocido. Ahora también podrán entrar a desbrozar las fincas cuando el dueño no cumpla sus obligaciones legales. Serán los ayuntamientos los encargados de eliminar la biomasa en estos terrenos, pero contarán con el apoyo de la Xunta, a través de Seaga. «Lo haremos en zonas estratégicas que tenemos que limpiar sí o sí», insiste Francisco.

El director xeral de Defensa do Monte avanza además que aumentarán las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. «Todos los años las endurecemos porque hay controles antes y después del 31 de mayo. Y este año vamos a hacerlo con más énfasis si cabe», explica. En todo caso, avisa que el objetivo «no es sancionar, sino que las franjas de seguridad estén limpias». Y aclara que si no hay más multas es porque el procedimiento es «garantista» y además es «muy complejo administrativamente».