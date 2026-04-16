«Galicia está mejor preparada para una ola de incendios pero dependemos de las condiciones meteorológicas»

—Hemos tenido un invierno lluvioso que ha favorecido el crecimiento de maleza en el monte. Si ahora viene una primavera seca, ¿hay riesgo de que volvamos a tener un verano complicado en cuanto a incendios?

Es verdad que con las temperaturas y la humedad hay un crecimiento mayor de matorral, pero estamos apostando por trabajos de prevención en el monte, tanto con trabajos propios como con encomiendas o con los convenios de colaboración con los ayuntamientos.

—¿Galicia está ahora mejor preparada para afrontar una ola de incendios como la del pasado año?

En ello estamos. Hubo cambios importantes y sustanciales en lo que es el dispositivo y tampoco nos olvidamos de la prevención. Se ha firmado el convenio para la limpieza de franjas de seguridad con 293 ayuntamientos. Yo creo que estamos mejor preparados en ese sentido, pero no hay que olvidar que dependemos de la simultaneidad y de las condiciones meteorológicas, pero sin duda en cuanto a medios estamos mejor preparados.

—La Xunta insiste en la prevención como clave, pero muchos fuegos siguen repitiéndose en las mismas zonas. ¿Qué está fallando en la prevención?

Algunos de estos incendios son por la actividad humana. Algunas veces son despistes o descuidos, pero también hay una parte de intencionalidad. Por eso creamos hace dos años una unidad específica de agentes forestales, la UIFO, que está sobre el terreno investigando todos y cada uno de los incendios. En todo caso, yo soy optimista respecto al número de incendios porque el número de fuegos está bajando de forma muy importante. Estábamos en torno a 14.000 o 15.000 al año y ahora tenemos unos mil.

—Ahora toca limpiar las franjas de seguridad. Hay de plazo hasta el 31 de mayo. ¿Qué grado de cumplimiento cree que habrá?

Hay una responsabilidad que es la de los propietarios. Y hay una corresponsabilidad con los concellos. Hay mayor concienciación. Soy optimista respecto al grado de cumplimiento, aunque tenemos ahí alguna dificultad respecto a la identificación de algunas parcelas, pero se ha dotado de herramientas a los concellos para actuar en estos terrenos de propietario desconocido de forma subsidiaria.

—El pasado año cuando estalló la ola de incendios hubo muchas brigadas municipales que no estaban constituidas o empezaron tarde. Los concellos se quejan de que no encuentran trabajadores. ¿Habrá más apoyo de la Xunta para conformar estas brigadas?

Ahí lo que estamos manejando es una figura, con la que ya empezamos en Ourense y está funcionando bien, que son las mancomunidades. El año pasado hubo cuatro mancomunidades con brigadas y el martes que viene firmaremos con otras dos. La ventaja es que tienen un proceso de selección y los brigadistas tienen un tiempo de trabajo más largo, de seis meses. Eso es más compatible con la vida del trabajador y además se dedica más tiempo a la prevención. Eso va a ser el camino del futuro para muchos años, buscar mancomunidades para crear esas brigadas.

—La nueva Lei de Prevención contra Incendios lleva cuatro años tramitándose y aún no se aprobó. ¿A qué se debe la demora?

Es una ley compleja porque va a tener muchas limitaciones en el uso del fuego y el año pasado hubo que hacer una reflexión tras la ola de incendios. Queremos hacer una ley que sea duradera y realista y además hay que adaptar el texto al decreto aprobado el año pasado por el Gobierno central sobre los planes que debe incluir esta ley.

—¿Y se ha incorporado alguna novedad tras la pasada ola de incendios?

En la estructura no, estamos mejorando el texto para que sea más operativo, más sencillo.

—¿Y cuándo se aprobará?

Estamos trabajando para que sea cuanto antes.