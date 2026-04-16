Galicia, tercera comunidad con menor espera quirúrgica y cuarta en consultas externas

Galicia acumula más pacientes en lista de espera quirúrgica que la media española, pero los opera más rápido. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad al cierre de 2025 revelan que el Servizo Galego de Saúde es el tercer sistema sanitario autonómico con menor tiempo de espera para una cirugía —73 días de media, frente a los 121 del conjunto del país— y que ninguno de sus tiempos de espera, ni en cirugía ni en consultas externas, supera la media nacional en ninguna de las 39 especialidades y procesos analizados. El dato más llamativo: solo 1 de cada 18 pacientes gallegos en lista de espera quirúrgica lleva más de seis meses esperando, frente a 1 de cada 5 en el conjunto de España. En consultas ocupa el cuarto puesto, con una espera media de 63 días frente a los 102 de la media estatal.

Concretamente, al término de 2025 había en la comunidad gallega 49.554 personas esperando para una cirugía, 1.165 más que el año previo. En términos relativos, la tasa es superior a la media española, de 18,82 por 1.000 habitantes, frente al 17,69 del conjunto del país. Galicia se queda así en un puesto intermedio: hay 9 comunidades con peores resultados, con la tasa más elevada en Cantabria (24,92 por 1.000 habitantes), y otras 9 con mejor tasa, encabezadas por la Comunitat Valenciana (9,91).

Paradójicamente, a pesar del volumen elevado de pacientes pendientes de cirugía, Galicia es la tercera comunidad con menor tiempo medio de lista de espera para una cirugía: mientras que en el conjunto del país los pacientes tardan de media 121 días, en la comunidad gallega esperan 73. Solo mejoran ese dato Madrid, con una espera media de 50 días, y País Vasco, con 64.

Este patrón se repite en todas y cada una de las especialidades: las mayores diferencias se dan en los procesos de cirugía plástica (la lista de espera en Galicia es de 193 días menos de media), de angiología y cirugía vascular (-98), cirugía torácica (-87) y neurocirugía (-83); y las menores en oftalmología (-9) cirugía cardíaca (-12) y dermatología (-22).

Lo mismo sucede al analizar los procesos quirúrgicos seleccionados, donde el Sergas está igual o por debajo de la media nacional en todos ellos. Las mayores diferencias se dan en varices (54 días en Galicia frente a 109 de media nacional) e histerectomía (51 frente a 114), ambos prácticamente la mitad del tiempo medio español. El único proceso donde Galicia no mejora la media es cataratas, donde ambas cifras coinciden en 68 días, mientras que en by-pass coronario la diferencia es de apenas un día (53 frente a 54).

Más llamativo aún es el porcentaje de pacientes que acumulan más de seis meses en lista de espera quirúrgica: solo el 5,7% de los pacientes gallegos, frente al 21,6% de la media nacional. La tasa española casi cuadruplica a la gallega, que registra el segundo mejor resultado de toda España, únicamente por detrás de Madrid, donde la cifra cae hasta el 0,8%.

En cuanto a las consultas externas, Galicia vuelve a situarse en un puesto intermedio en volumen —una tasa de 77,94 pacientes por 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional de 84,42—, pero destaca en velocidad: es la cuarta comunidad autónoma con menor tiempo medio de espera, con 63 días, por detrás de La Rioja (32), País Vasco (49) y Cantabria (61), y muy por debajo de la media nacional de 102 días.

Así, de media los gallegos esperan 39 días menos para acudir a una consulta, y, aunque la cifra varía por especialidades, los tiempos son siempre menores en el Sergas que en el conjunto de España: desde los 83 días menos que esperan de media los gallegos para una cita de dermatología hasta los 17 de diferencia en cardiología.

Galicia es además la comunidad autónoma donde menos pacientes esperan más de sesenta días para una consulta: el 41,3%, frente al 61,5% de la media nacional, casi 20 puntos porcentuales de diferencia. Solo la ciudad autónoma de Melilla registra un dato mejor, con un 12%. La ventaja gallega se mantiene en todas las especialidades, con diferencias que van desde los 15,9 puntos porcentuales en neurología y los 16,8 en traumatología hasta los 42,1 en dermatología y los 37,6 en digestivo.