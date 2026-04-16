El BNG propone limitar por ley el número de Viviendas de Uso Turístico en Galicia

El BNG registrará este mes de abril una proposición de ley para pedir que la legislación gallega establezca un límite al número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Galicia de cara a evitar que el parque de vivienda en la comunidad se convierta en "un parque hotelero".

La líder del Bloque ha hecho este anuncio en la apertura de una jornada sobre retos y soluciones para el problema de la vivienda en la que han participado representantes institucionales del BNG y de otros gobiernos, así como profesores de la Universidad de Santiago expertos en la materia y abogados y asesores en este campo.

De cara a la limitación de viviendas turísticas que el BNG quiere impulsar mediante esta propuesta legislativa, los nacionalistas pedirán que esta limitación tenga "en cuenta el impacto" que este tipo de inmuebles tienen en los ayuntamientos. Reclamarán que esta norma blinde la exigencia de una licencia previa para que la VUT sea autorizada y también que se establezca la duración de la modalidad con un máximo de cinco años, aunque estos puedan ser prorrogables. También se pedirá "un mapa" que analice el perfil de los propietarios y la gestión que hace de este tipo de alojamientos.

Para Pontón es importante legislar en esta materia para "acabar con el coladero" que supone en la actualidad la proliferación de este tipo de viviendas y que debe ser regulada. Esta medida, en su opinión, beneficiará a la ciudadanía, ya que permitirá facilitar el acceso a una vivienda digna al permitir que baje el precio del alquiler que está afectando a una gran parte de la sociedad. Ha insistido en que es urgente que la Xunta utilice su "capacidad legislativa" para tomar medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda porque "la gente no puede esperar" a que se regule el precio de la vivienda.

En otro orden de cosas, la dirigente del Bloque también ha hecho referencia a un paquete de medidas orientadas a fomentar las cooperativas de vivienda en cesión de uso que se están perfilando como una alternativa para asegurar el derecho a una vivienda digna y escapar así de alquileres abusivos y amenazas de desahucios.

Asimismo, desde el BNG insisten en fijar por ley la "protección permanente" en la vivienda social o de protección oficial para que este tipo de inmuebles mantengan su calificación de protegida de forma indefinida, impidiendo que pase a ser libre y, por tanto, manteniendo topes de precio tanto en venta como en alquiler. Los nacionalistas también apuestan por movilizar, en régimen de alquiler, la vivienda vacía que existe, dado que Galicia es "la comunidad" con más inmuebles deshabitados.

Por último, desde el BNG piden movilizar también la vivienda pública, mediante nueva construcción, pero también mediante la "compra o rehabilitación de las que ya están construidas". Al hilo de esta cuestión, Pontón ha recordado que, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, existen fondos extraordinarios para comprar este tipo de vivienda y destinarla a alquiler social. De hecho, la nacionalista ha criticado que en los últimos años se vendieron 7.000 viviendas públicas y "la Xunta no compró ni la primera" al persistir en una estrategia de "parálisis".

Según Pontón, si la Xunta inicia este camino de compra pública podrían comprarse un total de 4.000 viviendas públicas en los próximos 5 años. "Existen fondos, lo único que falta es voluntad política por parte de la Xunta". Tras presentar esta batería de iniciativas, la líder del BNG ha pedido respaldo para que todas puedan ser aprobadas en la Cámara porque entiende que "hay que ejercer ese derecho a tener vivienda digna; es una cuestión de justicia". "Desde el BNG vamos a poner de nuestra parte todo lo que podamos para conseguirlo", ha rematado.