La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta

La Xunta ha activado la maquinaria de su Campaña de Verán 2026 con la publicación este miércoles en el Diario Oficial de Galicia de la orden que regula la oferta de plazas para actividades juveniles. El plazo para presentar solicitudes arrancará este jueves 16 de abril y se extenderá durante diez días hábiles.

La convocatoria incluye campamentos en Galicia, minicampamentos de cinco días, plazas reservadas para inclusión e intercambios con otras comunidades autónomas, dentro de una programación estival que se desarrollará entre julio y septiembre.

La orden va dirigida a jóvenes residentes en Galicia y, en el caso de los campamentos y minicampamentos, a menores nacidos en los años fijados para cada actividad. El propio DOG concreta que podrán participar chicos y chicas nacidos entre 2008 y 2017, con la condición de que los de 2017 tengan ya 9 años al inicio del campamento y que los de 2008 no cumplan 18 antes de que finalice su turno. Además, será obligatorio tener DNI o NIE en vigor en el momento de presentar la solicitud.

Sorteo informático

La adjudicación no será por orden de llegada, sino mediante sorteo informático. Habrá dos sorteos independientes, uno general y otro para las plazas reservadas para inclusión. En la solicitud, las familias podrán señalar hasta cinco actividades y también vincular peticiones entre hermanos o menores en acogida para intentar que obtengan plaza en la misma instalación, turno y campamento.

La oferta vuelve a mezclar los clásicos de mar y naturaleza con propuestas más temáticas. En A Coruña aparecen, entre otras, actividades náuticas en Gandarío, un campamento de música rock en Monte do Gozo y experiencias ligadas a los drones, la robótica o los videojuegos. En Pontevedra figuran programas como «O mar que imaxinas» en As Sinas, estancias en la Illa de Ons o propuestas culturales en San Simón. A eso se suman los intercambios fuera de Galicia, con destinos como Vitoria, Sanabria, Gredos, Madrid, Cantabria o Toledo.

Tarifas

Los precios varían en función del formato y del destino. Los minicampamentos de «Coñece Galicia» parten de 92,50 euros, mientras que buena parte de los campamentos gallegos se mueven entre 117,36 y 193,30 euros. Los intercambios con otras comunidades elevan la tarifa hasta un máximo de 284,50 euros en el caso de la colonia de rock en Vitoria-Gasteiz. La Xunta mantiene, además, descuentos del 50% para familias numerosas, monoparentales y acogedoras, y del 25% para titulares del Carné Xove.

La tramitación será exclusivamente electrónica a través de la sede de la Xunta. Una vez publicado el resultado del sorteo, las personas admitidas deberán presentar en cinco días hábiles la documentación complementaria, entre ella el justificante de pago, la tarjeta sanitaria y el cuestionario de salud. Todo ello se enmarca en la campaña «Modo verán activo», con la que la Xunta anuncia para 2026 un total de 11.932 plazas en el conjunto de su programación de verano, la mayor oferta de su historia.