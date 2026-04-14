Más de 3.200 universitarios eligen la Consellería de Sanidade y el Sergas para hacer prácticas durante la carrera

Suele destacarse de la FP que permite a su alumnado conocer de primera mano la faceta práctica de lo que estudia. Sin embargo, también en la universidad han tomado nota, especialmente desde Bolonia, de la importancia de esa formación para facilitar la transición hacia el mundo laboral y las prácticas externas son ahora habituales para los universitarios que están cursando un grado o un máster.

No solo son empresas, sino también instituciones, las que ofrecen esta posibilidad y en Galicia la Consellería de Sanidade, con sus centros asistenciales y unidades administrativas, es especialmente demandada. El departamento sanitario de la Xunta recibe «múltiples» solicitudes de universidades, y no solo gallegas, para que sus estudiantes hagan prácticas, sobre todo de cara a la temporada estival, cuando finaliza el curso.

Según el Sergas, esa capacidad de atracción se traduce en que en el último año se realizaron 2.627 prácticas en sus centros por alumnado matriculado en alguna titulación ofertada por las Universidades de Vigo, Santiago o A Coruña. Las realizadas durante el grado copan la mayoría: suponen 2.559 frente a solo 68 inscritos en máster. De centros de fuera de la comunidad, Sanidade capta otros 588 estudiantes.

El perfil de los estudiantes de universidades gallegas

Dentro del cómputo en Galicia se incluyen las prácticas de grado de Medicina, gestionadas a través de un convenio específico, pero quedaría fuera al alumnado de Enfermería cuyas prácticas se gestionan en las escuelas de titularidad del Sergas —Vigo-Meixoeiro, Ourense, A Coruña y Lugo—. Esas, aducen, no necesitan autorización al tratarse de centros propios.

Es Medicina, carrera que incluye prácticas obligatorias en el plan de estudios, el grado más representado (898 prácticas), seguido de Enfermería (698), Fisioterapia (473), Podología (147), Óptica y Optometría (94), Terapia Ocupacional (52), Farmacia (47), Psicología (28) y Trabajo Social (23). Alrededor de un centenar de jóvenes se repartirían en titulaciones diversas, desde Odontología hasta Administración y Dirección de Empresas.

Demanda de fuera de la comunidad

Pero no solo los centros de enseñanza superior gallegos echan mano de las instalaciones sanitarias públicas para preparar a su alumnado para lo que se encontrarán en el entorno laboral, sino que durante el pasado año el Sergas tuvo acuerdos con 26 universidades de fuera de Galicia, entre ellas alguna extranjera, y acogió a 588 de sus alumnos.

Otra vez dominan los jóvenes que cursan un grado (540) frente a los que están ya en la fase del máster (48), si bien en este caso es Enfermería lo más solicitado, con 463 alumnos, seguida de Medicina, con 41, y de Psicología, con 13. Aunque procedan de centros no situados en la comunidad, suele tratarse de gallegos, explican desde la Consellería. Al margen de su procedencia, los convenios establecen que se trata de prácticas formativas y, por tanto, cuentan con tutores y son evaluadas.

¿Y qué ofrece Sanidade? La meta de la Consellería es «conseguir profesionales con una adecuada visión de las necesidades reales a las que deberán dar respuesta en su desempeño profesional futuro». Pero no solo se benefician las organizaciones de contar con trabajadores que han probado sobre el terreno los retos que conlleva la labor para la que se están formando, sino que, destaca la Xunta, hacer prácticas ayuda a favorecer la adquisición de competencias que les preparan para ejercer actividades profesionales, facilitan su empleabilidad y fomentan su capacidad de emprendimiento.