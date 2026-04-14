Pontón pide en A Coruña que la Xunta asuma la rehabilitación de colegios y la gestión de los comedores escolares

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, se ha reunido en A Coruña con representantes de las ANPAS y de la Federación Provincial de Centros Públicos para analizar, según explican en una nota de prensa, "la preocupante situación en la que se encuentra la educación pública en la ciudad". En el encuentro también participaron la recientemente elegida candidata a la Alcaldía, Avia Veira, y la diputada y concejala en la ciudad Mercedes Queixas.

Tras el encuentro, Pontón propuso un plan de refuerzo para la atención a la diversidad dotado con 10 millones de euros para contratar el personal de apoyo necesario para garantizar que todo el alumnado con necesidades educativas especiales tenga la atención que merece.

La líder del partido frentista lamentó que se vivan situaciones en las que padres y madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales "teñan que mendigar o dereito dos seus fillos a ter unha educación de calidade e inclusiva".

Pontón hizo hincapié en las manifestaciones de la ciudadanía coruñesa en defensa de la educación pública y consideró que "non é decente politicamente" que existan aulas con goteras y centros educativos "con problemas estruturais moi graves".

Rehabilitación

Además, adelantó que el Bloque va a llevar al Parlamento Galego en materia de educación desarrollar un plan de mantenimiento y mejora de los centros de enseñanza. En este sentido, pidió a la Xunta que asuma integralmente la rehabilitación de todos los centros en vez de delegar en los concellos, que, según expresa, están afrontando una competencia que no es suya, y que además en muchos casos provoca diferencias de criterio que derivan en problemas que no se acaban arreglando.

“Nós o que entendemos é que as competencias educativas son da Xunta, que debe asumilas ao 100%, e, polo tanto, que os concellos non deberían seguir asumindo unha parte do mantemento dos centros, senón que o debe facer a propia Xunta”, incidió Pontón.

Comedores escolares

Para la líder del Bloque, la gestión de los comedores escolares es otro de los servicios que asumen en los centros educativos gallegos quien no le corresponde. Tras la reunión, reclamó al Gobierno de la Xunta que ponga en marcha un plan para que todos los comedores sean gestionados directamente por la Xunta en lugar de recargar sus responsabilidades sobre ANPAS y municipios. "Un servizo en igualdade para todo o alumnado", exigió Pontón.

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“Temos un sistema educativo que sofre 17 anos de recortes dun Partido Popular que está racaneando o público mentres incrementa os fondos que destina ao ensino privado e que, ademais, está deixando atrás a moitos nenos e nenas do noso país que necesitan un sistema educativo que realmente sexa inclusivo”, concluyó.