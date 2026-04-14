El Parlamento Europeo avala al BNG en su demanda del AVE entre Vigo y Ourense

La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad las enmiendas presentadas por el BNG al informe 'Mecanismo Conectar Europa', que incluyen entre sus prioridades la conexión ferroviaria directa entre Vigo y Ourense por Cerdedo, una vía de unos 50 kilómetros que evitaría tener que pasar por Santiago para ir a Madrid. Así lo ha celebrado este martes la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, que destaca el respaldo unánime obtenido.

Según explica el partido en un comunicado, entre otras cuestiones, dichas enmiendas mencionaba la conexión ferroviaria entre Vigo y Ourense, una demanda histórica de la ciudad que lleva más de 20 años sobre la mesa, y todavía deberá esperar unos cuantos más: por ahora, la previsión es que el proyecto se someta a información pública en 2027.

Además de esta cuestión, las enmiendas del Bloque también destacan como prioridad la finalización del Corredor Atlántico y la renovación de las infraestructuras ferroviarias «abandonadas», así como la conexión de las redes transeuropeas de transporte con las redes secundarias, y que en el caso de existir proyectos como las redes cercanías, estos también puedan aspirar a proyectos financiados por el mecanismo Conectar Europa. «De nada sirve tener un tren de alta velocidad si no hay unas infraestructuras de cercanías y un servicio que llegue a todas las gallegas y los gallegos», ha aseverado la eurodiputada nacionalista.

Del mismo modo, el BNG también pedía que se incluyese en la hoja de ruta la cooperación transfronteriza con el norte de Portugal «para fortalecer esas conexiones, que incluyan también a Vigo y la conexión de las eurociudades, ya que podrían ser receptoras de fondos europeos en el caso de aprobarse definitivamente nuestra propuesta», ha destacado Miranda.

Precisamente, respecto a las conexiones transfronterizas, la eurodiputada del BNG fue co-relatora del Reglamento 2025/925 o BridgeforEU, que tiene como objetivo eliminar las trabas administrativas en estas zonas y mejorar las comunicaciones, algo que, según ha indicado, afecta especialmente en el ámbito a Galicia y el norte de Portugal.

«Desde el BNG realizamos una serie de reuniones con todos nuestros ayuntamientos y representantes locales de las zonas transfronterizas para presentar estas enmiendas», destaca Miranda, que afirma que pueden estar «orgullosos» de que este martes en Europa fuese votada por unanimidad en esas enmiendas presentadas que piden que haya fondos europeos destinados a «mejorar la vida de la gente».