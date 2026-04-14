Nueva huelga sanitaria en Galicia: los médicos pararán este mes para reclamar a la Xunta un convenio propio

El sindicato O’Mega, mayoritario entre los facultativos gallegos, ha convocado cuatro jornadas de huelga en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario público. Un paro que se desarrollará entre los días 27 y 30 de abril con el objetivo de reclamar a la Consellería de Sanidade la apertura de una mesa de negociación para un convenio colectivo propio para los médicos gallegos.

La convocatoria coincide en fechas con la huelga de ámbito estatal impulsada contra el estatuto marco que promueve el Ministerio de Sanidad, una reivindicación que también apoya la central independiente de los facultativos gallegos.

Según el sindicato, la demanda de un convenio específico ya fue trasladada a la Xunta a finales de 2025 sin haber obtenido respuesta. O’Mega sostiene que su legitimidad para negociar está avalada por una sentencia del Tribunal Supremo de 2015, que reconoce a los sindicatos médicos capacidad para negociar convenios de ámbito propio.

Más allá de este convenio propio, la convocatoria incluye un amplio paquete de demandas laborales. Entre ellas figuran la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales, la fijación de una jornada anual máxima de 1.533 horas y la recuperación de derechos laborales como los días de libre disposición o la paga extra, recortada durante la anterior crisis económica.

También reclaman mejoras específicas en el régimen de guardias, especialmente para facultativos mayores de 55 años, así como una actualización de las condiciones laborales y retributivas en los servicios de urgencias hospitalarias. El sindicato plantea, además, la equiparación de derechos entre médicos residentes y adjuntos, el reconocimiento íntegro de la carrera profesional y la aplicación de protocolos frente a agresiones en el ámbito sanitario.

En el plano retributivo, exigen la actualización del complemento de productividad variable y que la remuneración de las horas extraordinarias supere a la de la jornada ordinaria, además de revisar las tarifas conforme al incremento acumulado del IPC.

Conflicto por las peonadas

La huelga incorpora además las reivindicaciones de los facultativos que en las últimas semanas se han negado a realizar peonadas en hospitales del Sergas. Este colectivo denuncia sobrecarga laboral y reclama un sistema de guardias que garantice tiempos de descanso equiparables al resto del personal sanitario.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente conflictividad en la sanidad gallega. Desde comienzos de año se han sucedido protestas y paros tanto en Atención Primaria como en el marco de la oposición al estatuto marco estatal.

Desde O’Mega apelan a la «responsabilidad» de la Xunta para abrir una vía de diálogo que permita desconvocar el paro antes de su inicio. El sindicato recuerda el precedente de la huelga de Atención Primaria, que fue suspendida tras un proceso negociador.

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En caso de no producirse avances, la organización advierte de que mantendrá la estrategia de movilizaciones durante los próximos meses, con convocatorias sucesivas que se anunciarán con al menos diez días de antelación.