Los arquitectos se rebelan contra la Xunta: sus retribuciones para actuar como peritos en juicios o en tasaciones para el fisco llevan más de ocho años congeladas

El Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) se enfrenta a la Xunta para reclamar que incremente los honorarios de los profesionales que actúan como peritos ante la justicia o realizan tasaciones de inmuebles para la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga). Según denuncian, sus retribuciones llevan más de ocho años estancadas y requieren de «una actualización inmediata».

Los arquitectos trasladan su «malestar» al Gobierno gallego puesto que han enviado ya cartas a los departamentos implicados a lo largo de los últimos tres años y no han obtenido contestación.

El problema está en los honorarios establecidos para pagar a arquitectos que realizan informes periciales de pruebas a cargo de la administración judicial y de peritos terceros en tasaciones contradictorias de la Atriga.

El COAG solicita a la Xunta que tome las medidas oportunas para resolver esta cuestión actualizando los honorarios y estableciendo un procedimiento para que su renovación anual sea automática conforme al IPC o a otro índice de referencia, «con el fin de que este desfase se vuelva a repetir».

Desfase

El colectivo elabora y gestiona una lista anual con los colegiados interesados en realizar informes periciales para la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según un protocolo firmado en 2014 para la prestación de asistencia pericial. Los honorarios correspondientes están fijados por una orden de junio de 2018. También para ATRIGA, el Colegio remite una lista de las personas colegiadas dispuestas a actuar como peritos terceros en las tasaciones periciales contradictorias, con honorarios por la realización de estos encargos fijados por una orden de septiembre de 2010.

«Estas órdenes no determinan la forma de actualización de los honorarios ni han sido actualizadas desde su aprobación. En consecuencia, los honorarios que se están aplicando actualmente están claramente desfasados y requieren una actualización inmediata», argumenta el COAG. Así, la cuantía de las retribuciones lleva 15 años congelada para las tasaciones de la Atriga y ocho años sin actualizarse para los informes periciales de la administración judicial.

Jornadas

Por otro lado, la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia organiza este viernes una nueva edición de la jornada «Nuevxs Arquitectxs», un encuentro pensado para generar un espacio de intercambio entre profesionales que están comenzando su práctica arquitectónica.

La jornada contará con breves presentaciones en las que cada estudio mostrará su trabajo y compartirá una reflexión sobre los primeros años de ejercicio profesional y su relación con la profesión. A continuación, se abrirá un espacio de conversación y debate entre ponentes y asistentes para compartir experiencias, inquietudes y visiones sobre la práctica arquitectónica. «Se pondrá el foco en la diversidad de enfoques que caracterizan a las nuevas generaciones, mostrando una práctica arquitectónica cada vez más abierta, colaborativa y atenta a las transformaciones sociales, territoriales y ambientales», explica la directiva del COAG Santiago.