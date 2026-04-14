Cuando es el alumnado el que evalúa al profesor

«Progresa adecuadamente» o «necesita mejorar». Así recibieron durante décadas el visto bueno o la reprobación, respectivamente, los estudiantes españoles. Son conceptos que sirven para sintetizar el espíritu de la evaluación de diagnóstico de la actual ley educativa, que, entre esta semana y la que viene, realizará todo el alumnado gallego de 2º de la ESO y de 4º de Primaria. La intención de este examen censal a mitad de cada etapa, sin efectos académicos, es «detectar los aspectos que funcionan bien y los que pueden ser mejorados» centro a centro.

Una de las cuestiones a las que se pasa revista es cómo imparte docencia el profesorado y son los chavales los que «evalúan». No forma parte de las pruebas que miden el desarrollo de competencias (Lengua, Matemáticas...) que ayer arrancaron en Galicia entre críticas de «caos» del BNG y de las ANPA, y que por primera vez se celebraron en formato digital, sino de los cuestionarios de contexto, de respuesta voluntaria para progenitores y alumnado.

Explicaciones, apuntes o debates

Entre las consultas al alumnado, las hay que examinan el estilo docente. Así, la Xunta les pregunta si a lo largo de la semana reciben explicaciones durante «la mayor parte» de las clases, si pueden aclarar sus dudas mientras el profesor desarrolla un tema o si este les va preguntando de vez en cuando para comprobar si lo siguen. También si toman apuntes o si estudian por su cuenta y después son preguntados de forma individual, si debaten en el aula o si emplean el tiempo en actividades y ejercicios y, en ese caso, si los abordan solos en grupo. Deben decidir si al profesor se le da bien explicar o motivarlos.

Rutinas del propio alumno, como horas de estudio , tiempo destinado a los deberes o a actividades extraescolares, y el uso de dispositivos digitales para trabajar o para buscar información en el aula o fuera aparecen en ese cuestionario o en el de las familias.

Además, al Ejecutivo le preocupa su bienestar emocional e intenta averiguar el sentimiento de pertenencia al centro, cómo de cómodo y seguro se siente el estudiante y cómo es la convivencia, los deberes, si suspender o las malas notas les generan estrés, nervios, preocupación, o incluso ansiedad.

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Respecto a la prueba que empezó este lunes en la ESO con Lingua Galega, el BNG denuncia un «caos» con «falta de ordenadores y problemas de conexión». Desde la Confederación Anpas Galegas mostraron su «preocupación» y señalaron que hubo centros que incluso «desistieron» de realizarlas. No obstante, desde la Consellería de Educación redujeron el problema a algo «puntual».