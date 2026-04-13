Un verano de campamento: la oferta de la Xunta bate récords

Campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio para mayores de edad o utilización de instalaciones juveniles. Entre todas las modalidades, casi 12.000 plazas constituyen la oferta récord de campamentos y actividades de verano a las que dio luz verde este lunes el Consello de la Xunta. Que es «la mayor oferta» de plazas de la historia de Galicia lo destacó su presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su gabinete. En concreto, serán 11.932 —302 más que hace un año— y sus destinatarios son niños y jóvenes de 9 a 30 años. Como novedad, tendrán prioridad los que no disfrutaron del programa el año pasado.

A juicio de Rueda, se trata de uno de los programas más importantes de la Consellería de Cultura destinados a los más jóvenes y su programación convierte a Galicia «en destino preferente para la juventud», además de un «recurso de conciliación muy importante». El titular del ramo, José López Campos, lo presentó como un conjunto de «recursos de ocio de calidad que atraen a jóvenes gallegos, pero también para los de otras comunidades y el extranjero». «Una apuesta clara y decidida por la conciliación, la integración y la inclusión en la que la Xunta invierte 5,5 millones de euros», resaltó.

Según el Ejecutivo autonómico, la idea es facilitar a los más jóvenes «oportunidades para disfrutar de un tiempo de ocio educativo de primer nivel, fomentando que emplee su tiempo libre en la época estival con actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo».

Actividades

La Xunta explica que la campaña Modo Verano Activo constituye "uno de los principales pilares de la programación». Ahí se incluirían los campamentos destinados a niños y niñas de entre 9 y 17 años, que en esta convocatoria cuentan con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las cuatro provincias, lo que supone 173 más que el año pasado. Se les sumarían las 301 disponibles fuera de Galicia a través de los intercambios con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria. Además, se añade otro centenar en los campamentos específicos para personas con discapacidad convocados a través de la Consellería de Política Social. Se prolongarían entre 8 y 12 días por turno entre julio y septiembre.

"El plazo de inscripciones en la campaña abrirá este jueves", anunció Campos, precedido por la publicación el miércoles de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, excepto para el programa de actividades de ocio alternativo para mayores de 18 años, que abrirá en mayo. Como novedad, el presidente de la Xunta destacó que, "en el sorteo de plazas, tendrán prioridad aquellos que no participaron en ninguna actividad el pasado verano". De este modo, se busca dotar al sistema de una mayor equidad, al garantizar la rotación en la adjudicación de las plazas de un año para el otro.

Por otro lado, en esta edición se vuelven a programar iniciativas concretas que van desde los más jóvenes a los mayores de 18 años. En el caso de la franja de edad comprendida entre los 9 y 12 años vuelven los minicampamentos Conoce Galicia, una propuesta lúdico-formativa que aumenta en cerca de 100 sus plazas con respecto a 2025, llegando a las 876. Esa propuesta se desarrolla en espacios naturales con una duración de cinco días.

Para mayores de 18 años también habría opciones en campos de voluntariado, que incrementan sus plazas hasta las 815. De ellas, 665 se distribuyen entre las 40 propuestas localizadas en Galicia, a las cuáles hay que sumar otras 75 plazas en otras comunidades autónomas y 75 más en el extranjero.