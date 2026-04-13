El Sergas adelanta a los dos años la segunda dosis del sarampión y a los 65 la vacuna reforzada contra la gripe

La Xunta actualiza su calendario de vacunación tanto para los niños como para los mayores. Debido al aumento de casos de sarampión —la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró el estatus de país libre de la enfermedad a España a finales de enero— la Consellería de Sanidade decidió adelantar a los dos años la segunda dosis. Por otro lado, la vacuna reforzada de la gripe que ahora estaba recomendada a mayores de 60 años que vivían en una residencia o gallegos de más de 70, se empezará a administrar a toda la población que supere los 65 años.

Al ampliarse en cinco años el rango de edad de la población diana de esta vacuna el número total de beneficiarios se incrementará un 35 por ciento pasando de 540.000 personas a 730.000 en toda la comunidad. Y para que esto sea posible el Consello de la Xunta incrementará la partida destinada a adquirir vacunas antigripales para la próxima campaña con una inversión de 9 millones de euros.

En el caso de la vacuna del sarampión, la primera dosis se administra a los 12 meses, la llamada triple vírica por incluir también protección contra la rubéola y las paperas. Hasta ahora se esperaba a los tres años para administrar la segunda vacuna, pero ahora se hará ya a los dos años.

Tetravírica

En este caso coincidirá en el calendario con la vacuna de la varicela y, por lo tanto, a los dos años se administrará la tetravírica (sarampión, rubéola, paperas y varicela). Desde mayo en el centro de salud habitual, todos los niños nacidos desde el 1 de enero de 2024, cuando hagan los dos años, recibirán esta vacuna tetravírica.

Pese al repunte del sarampión en España, en Galicia no se han detectado casos desde 2024. La comunidad tiene una elevada cobertura contra esta enfermedad: roza el 95 por ciento de niños con las dos dosis. En lo que va de año y hasta la primera semana de abril de 2026 se notificaron cuatro casos sospechosos, pero posteriormente se descartó que se tratase de este virus. Desde 2021 solo hubo dos niños afectados por sarampión.

Gripe

En cuanto a la vacuna reforzada contra la gripe (Efluelda) el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó esta mañana que se ofrecerá más protección frente al virus y «se fortalece el sistema inmunitario con una acreditada eficacia».

La vacuna reforzada de alta carga contiene una mayor cantidad de antígenos, lo que contribuye a fortalecer la respuesta inmunitaria del sistema, además de garantizar una mayor protección frente al virus. «Este hecho resulta decisivo en el caso de aquellos grupos de población que cuentan con un sistema inmunológico más vulnerable como pueden ser las personas de más edad», señala el Sergas.