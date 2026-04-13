Rueda recrimina a Yolanda Díaz la «irresponsabilidad» de criticar su plan contra el fraude en bajas laborales «sin conocerlo»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haber criticado su plan de control frente al fraude en bajas laborales amenazando con llevarlo al Tribunal Constitucional «sin conocerlo», en un acto que tachó de «irresponsabilidad». Tanto él como una parte muy importante de la sociedad gallega, ha asegurado, rechazan las críticas y la petición de retirada por parte de quien «todavía no sabe ni lo que vamos a hacer», que es lo mismo que decir que «no hay que hacer absolutamente nada». Y eso, ha señalado, «sería como decir que no hace falta perseguir la evasión fiscal porque la mayoría de la gente paga» o «las infracciones de tráfico» porque no mucha gente las comete, ha comparado.

Lo hizo cuestionado sobre si seguirá o no adelante con el plan tras las críticas vertidas, ante lo que ha afirmado que sí, que su Administración «actuará», si bien lo más sencillo o lo más cómodo, reconoció, sería no hacerlo. En definitiva, dijo entender las críticas, pero no las que se vierten «hablando de algo que se desconoce, más allá de una propuesta que creo que está absolutamente justificada».

Al hilo, pidió «tiempo» para poder desarrollar el decreto que regulará esta cuestión que «afecta a la productividad» de la comunidad, en la que primará el diálogo social y para la que espera recibir «críticas constructivas».

Caso Villares

También este lunes el presidente ha sido cuestionado sobre su ex conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que dimitió por un presunto caso de agresión sexual que recientemente ha sido archivado. Preguntado sobre su posible regreso a la esfera política, Rueda ha destacado que ante todo que fue un «buen servidor público», señalando que si él quiere «no tendría problemas para volver a la vida pública»: «Depende de él», ha dicho.

En esta línea, se ha referido a la oposición, que criticó con contundencia tanto al conselleiro como al presidente tras conocerse su renuncia, aseverando que deberían pedir disculpas a Villares «al menos con el mismo énfasis». «Supongo que no lo harán. Pero esto califica a cada persona, lo que es capaz de decir en un momento y en otro», ha esgrimido el mandatario gallego, quien ha esgrimido que «seguro» que lo sucedido ha sido «muy duro» para Villares, quien «era un buen servidor público».