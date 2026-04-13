El presupuesto del plan antiincendios aumenta este año en un 18%

Tras recibir el visto bueno del Consello Forestal de Galicia, la Xunta ha aprobado este lunes el Plan de prevención contra os incendios forestais (Pladiga) de este año, y lo ha hecho con el mayor presupuesto hasta la fecha, de 213 millones de euros. Esto es, un 18% más, tal y como ha destacado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello de Goberno.

Según lo que había avanzado previamente la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, este incremento de los fondos está especialmente impulsado por el esfuerzo inversor en materia de prevención, que este año cuenta con una dotación un 50% mayor que en 2025, superando los 75 millones de euros. En 2020, esta partida rondaba los 30,5 millones.

Entre las novedades que incluye el plan, debido a la virulencia de los fuegos del año pasado, se han aumentado en 11 las parroquias consideradas de alto riesgo incendiario, alcanzando las 35; aunque también han salido dos: Santiagoso, en el municipio de A Mezquita, y Prado de Limia, en Muíños (Ourense). Cada año se actualiza el listado en función a criterios técnicos como el número de incendios registrados o la superficie quemada.

Además, se aumentará en un 30% la red de videovigilancia de esta campaña, con 241 cámaras instaladas en 111 sitios y, tal y como recordó el mandatario, la Xunta espera que a partir de julio esté disponible la nueva aplicación móvil que permitirá «a cualquier persona, de forma sencilla, podrá alertar sobre un incendio enviando los datos de la geolocalización».

En cuanto a la prevención, el objetivo es actuar y limpiar casi 34.000 hectáreas, incluidos trabajos en cortafuegos, fajas auxiliares, pistas forestales y quemas prescritas. También se duplica el presupuesto dedicado al convenio entre Medio Rural y la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, que asciende a 25 millones para apoyar a propietarios y concellos en estas tareas.

Como otros años, el total de efectivos rondará las 7.000 personas. Entre las novedades, este año se refuerza la Unidad de Directores de Extinción, especializada en grandes incendios forestales (aquellos que afectan a más de 500 hectáreas), que pasa de 6 a 15 miembros; y también se incorporan 42 nuevas brigadas.

De este modo, Galicia ya tiene en vigor su Pladiga, precisamente apenas una semana después de que la oposición criticase a la Xunta acumular meses de retraso en su aprobación, para lo que la ley fija la fecha límite el 31 de octubre del año previo. Eso sí, en esta ocasión se aprobó casi un mes antes que en 2025, cuando se le dio la luz verde en mayo.