Galicia supera el centenar de casos de hepatitis A tras un «incremento relevante» de infecciones

Galicia registró durante el año pasado un centenar de casos de hepatitis A (101, en concreto), según la Consellería de Sanidade. La cifra de notificaciones triplica la contabilizada un año antes, en 2024, cuando habían alcanzado las 33, y ya entonces eso suponía que la incidencia se había disparado, ya que la mediana durante el lustro precedente (2019-2023) había sido de 17 casos por año.

Además, solo hasta mediados de febrero de este año ya se habían declarado cinco casos, con datos del servicio de vigilancia epidemiológica del Sergas.

Ya en años anteriores, en particular entre 2016 y 2018, la Xunta había constatado «un importante incremento» ligado a un brote que afectó «principalmente a hombres que tienen sexo con hombres».

Las autoridades sanitarias indican que el perfil mayoritario entre los afectados en estos períodos de mayor incidencia es la masculina. El pasado año esa proporción fue de 2,2, aunque casi había llegado a cinco entre 2016 y 2018. En especial es entre los más jóvenes, de 15 a 44 años, donde se manifiesta una mayor desproporción, con tres casos en varones por cada uno notificado en mujeres.

Según el Sergas, casi la tercera parte de los casos «podría estar relacionado con prácticas sexuales con otros hombres». Ya en años anteriores, en particular entre 2016 y 2018, la Xunta había constatado «un importante incremento» ligado a un brote que también afectó «principalmente a hombres que tienen sexo con hombres».

Conforme a la información del Sergas, durante 2023 y 2024 se registraron hasta 19 brotes de hepatitis A en Galicia, concentrados en núcleos familiares o en colectivos de personas con una relación de proximidad «similar».

Vacunación

Sanidade recuerda en su análisis que la vacunación está recomendada en aquellos viajeros que se desplacen a zonas de alta o moderada endemicidad y que es «especialmente importante» en los niños nacidos en Galicia de progenitores originarios de esos países, a los que se les aconseja acudir a los puntos de vacunación internacional a poder ser dos meses antes de la salida.

Asimismo, Sanidade también reseña entre los colectivos a los que se les recomienda la inyección a las personas «con conductas de riesgo, como pueden ser hombres que tienen sexo con hombres, personas en situación de prostitución o personas que se inyectan drogas».

Finalmente, se aconseja como profilaxis postexposición entre los contactos estrechos de un caso, por ejemplo personas convivientes, parejas sexuales o cuidadores.