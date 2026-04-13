Galicia y el norte de Portugal crean la primera red conjunta de atención oncológica para cáncer de pulmón y colorrectal

Galicia y la Región Norte de Portugal darán un paso inédito en cooperación sanitaria con la puesta en marcha de la primera red transfronteriza de atención integral oncológica, un proyecto centrado en los cánceres de pulmón y colorrectal y que aspira a reducir desigualdades en el acceso al diagnóstico y a las terapias más innovadoras a ambos lados de la frontera.

El Consello da Xunta dio luz verde este lunes al proyecto Equio, una iniciativa que desarrollarán durante tres años la Consellería de Sanidade y el Instituto Portugués de Oncología de Oporto (IPO Porto), principal centro oncológico del país vecino. El programa contará con un presupuesto de 1,96 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos de cooperación.

Galicia asumirá además el liderazgo de esta iniciativa, que se enmarca en el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y se alinea con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

Acceso equitativo

El objetivo central del proyecto es avanzar hacia un acceso “equitativo” a una atención oncológica de calidad en todo el territorio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Para ello, se busca integrar servicios sanitarios, pruebas diagnósticas y tratamientos innovadores en dos de los tumores con mayor impacto: el de pulmón y el colorrectal.

La Xunta destaca que Equio nace con vocación pionera al intentar superar barreras administrativas, clínicas y regulatorias que con frecuencia dificultan que los pacientes puedan beneficiarse en igualdad de condiciones de terapias avanzadas o de nuevos circuitos asistenciales.

Uno de los ejes del proyecto será la elaboración de protocolos y vías clínicas comunes para ambos tipos de cáncer. Para ello se constituirá un grupo de expertos en cáncer de pulmón y otro en colorrectal, integrados por profesionales gallegos y portugueses, que definirán estándares compartidos para todo el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento posterior.

Además, esos equipos fijarán indicadores de calidad y resultados en salud con los que se podrá monitorizar y comparar la atención prestada en ambos territorios para introducir mejoras de forma continua.

Comité molecular

Otro de los elementos más novedosos del proyecto será la creación de un comité molecular de tumores transfronterizo, enfocado al diagnóstico molecular de casos avanzados. La iniciativa también prevé consolidar procedimientos que faciliten la participación de pacientes gallegos y portugueses en ensayos clínicos con terapias innovadoras.

Dentro de esa línea se pondrá en marcha un proyecto piloto conjunto de análisis molecular avanzado para pacientes con cáncer metastásico sin alternativa terapéutica en los protocolos habituales. La previsión es que esta actuación pueda llegar a unas 500 personas en tres años.

La medicina personalizada será, de hecho, una de las grandes apuestas de Equio. La intención es que la colaboración entre ambos sistemas sanitarios permita ampliar oportunidades diagnósticas y terapéuticas para casos complejos, especialmente en tumores avanzados.

Formación

El proyecto también pondrá el foco en la formación de los profesionales. Para ello se creará un campus de formación en oncología para toda la región transfronteriza, con el fin de ofrecer capacitación continua sobre los últimos avances en diagnóstico, tratamientos y aplicación de nuevas vías clínicas.

Ese campus incluirá formación en plataformas digitales, cursos en línea y presenciales, intercambios entre hospitales y módulos especializados en nuevas tecnologías. El propósito es consolidar una comunidad profesional con visión compartida entre Galicia y el norte de Portugal, preparada para implantar nuevos modelos asistenciales centrados en el paciente.

Apoyo a pacientes y familias

Junto al trabajo clínico y formativo, Equio prevé desarrollar programas dirigidos a pacientes y cuidadores, con especial atención a los tratamientos personalizados y a los cuidados paliativos. Se elaborará material accesible y se organizarán sesiones informativas para reforzar la participación del paciente en las decisiones sobre su enfermedad y mejorar también la preparación de las familias.

La Xunta subraya que la futura red facilitará además el acceso a información sobre derechos, servicios y opciones terapéuticas disponibles, con la intención de que la ciudadanía conozca mejor las posibilidades que abrirá esta colaboración sanitaria transfronteriza.

Un modelo estable

Como último objetivo, el proyecto busca sentar las bases de una futura red transfronteriza integral de centros de atención al cáncer, coordinada, accesible y especializada en patologías complejas. Para ello se elaborará un inventario de recursos, se identificarán necesidades comunes y se diseñará un modelo de gobernanza compartido dentro del marco de la red europea de centros de referencia en oncología.

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Con Equio, Galicia aspira así a situarse en la vanguardia de la cooperación sanitaria europea con un modelo estable de atención oncológica conjunta con Portugal, en un ámbito especialmente sensible para miles de pacientes y familias de la comunidad.