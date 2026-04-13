Clases a funcionarios de la Xunta para gestionar el estrés y aprender a usar la IA

Las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso y estar al día es cada vez más complicado. Hace una década los funcionarios de la Xunta se movían entre montañas de papeles. Ahora tienen que saber navegar por los vericuetos de la administración electrónica y además lidiar con una nueva herramienta, la Inteligencia Artificial. Al Gobierno gallego le preocupa que sus empleados queden desactualizados y, por eso, el plan de formación que ofrece la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) ha duplicado los cursos sobre IA. Y, por otro lado, existe cada vez una mayor concienciación sobre la salud mental, de ahí que también se haya incrementado la oferta formativa relacionada con la gestión del estrés.

La EGAP ofrecerá este año un catálogo de más de 200 cursos dirigidos a empleados públicos de la administración general de la Xunta, es decir, quedan excluidos los trabajadores del Sergas, docentes o personal de la policía o bomberos, que tienen su propia formación específica. Estas clases no solo sirven para mejorar las habilidades y conocimientos de los empleados públicos, sino que les dan más puntos si después concurren a un proceso selectivo, un concurso de traslados e incluso les sirven para ascender en la carrera profesional.

En la oferta formativa para 2026 se incluyen un total de nueve cursos relacionados con la IA —en 2025 habían sido solo cuatro—, lo que da idea de la relevancia que está adquiriendo en la administración pública. Así, se adiestrará a los empleados de la Xunta en el marco regulatorio y en la nueva ley gallega de inteligencia artificial, pero también se les enseñará «diseño, adquisición, e implementación» de esta herramienta y cómo usarla «para un trabajo eficiente». En concreto, hay dos cursos específicos sobre la utilización de la IA en el ámbito del consumo y de la prevención de riesgos laborales.

Además de la IA, hay otras herramientas como las redes sociales que la Xunta quiere que dominen sus empleados y, por eso, también se ofertará un curso para la «gestión inteligente» de estas plataformas.

De cara a los futuros funcionarios, el Gobierno gallego avanzó que cambiará los temarios de las oposiciones para exigir a los aspirantes a una plaza pública que tengan conocimientos en administración electrónica. Sin embargo, los que ya llevan años trabajando en la Xunta tendrán también opción de adaptarse a los nuevos tiempos con cursos en la EGAP sobre tramitación digital.

Salud mental

Durante este año habrá otra veintena de cursos relacionados con la gestión del estrés y con mejorar el clima de trabajo. La salud mental se ha convertido en uno de los principales motivos de baja en el ámbito laboral y la Xunta quiere dar herramientas a sus empleados públicos para que sepan manejar la ansiedad en el trabajo y resolver conflictos.

Así, entre la oferta formativa, hay clases para la «autogestión emocional», se les enseña cómo «crear relaciones saludables y productivas» en el entorno laboral, cómo adaptarse a los cambios y motivarse en el trabajo o cómo adquirir destrezas personales y gestionar conflictos. Pero hay que tener en cuenta además que algunos empleados públicos deben tener trato directo con el público. Por esta razón, la Xunta busca también mejorar el trato que se da a los ciudadanos. La EGAP incluye formaciones relacionadas con la atención a la ciudadanía, con la «comunicación empática» o las «habilidades sociales», así como técnicas para mejorar «la comunicación personal, la escucha activa y la asertividad».

Y no solo se cuida la salud mental de los empleados públicos. También se les ofrecen clases para fomentar la actividad física y la alimentación.