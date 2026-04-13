La actividad inmobiliaria y la escalada de precios da a la Xunta una recaudación en impuestos como nunca antes: 431 millones de euros

A partir del próximo año la Xunta bonificará el 100% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las viviendas protegidas. Se trata de una medida fiscal destinada a impulsar la construcción de este tipo de inmuebles, pero tendrá un efecto muy limitado en la recaudación de la Xunta debido al reducido volumen de operaciones que se hacen con este tipo de inmuebles. Aparte de que este tributo, que grava, entre otras operaciones, la compra de inmuebles y coches de segunda mano, no deja de crecer, muy por encima de las previsiones de la Consellería de Facenda. Tanto que los ingresos finales de 2025 han sido un 20% superiores a lo recogido en los presupuestos autonómicos y han dado a las arcas 71 millones de euros más, batiendo un nuevo récord al llegar a los 431 millones.

Una década antes, los ingresos se movían por debajo de los 270 millones, pero desde entonces, con solo algún altibajo, la cifra no ha parado de crecer, según se recoge en los datos de liquidación presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

La importancia que ha alcanzado este tributo para las arcas autonómicas —el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)— se aprecia si se compara con el presupuesto anual que manejan algunas consellerías de la Xunta. Es superior al de Economía e Industria (357 millones este año) o a la suma de los de Mar (226) y de Medio Ambiente e Cambio Climático (168).

El ITP-AJD grava, entre otras operaciones, la compra de inmuebles (vivienda, garajes, trasteros…) y de coches de segunda mano, puesto que a estos bienes, si se adquieren nuevos, se les aplica el IVA. Por tanto, cuanta más actividad se registre en el sector, más ingresos aporta a la hacienda autonómica.

Y en los últimos años, el mercado inmobiliario, y también el automovilístico, no deja de expandirse, tanto en volumen de transferencias como en el precio de las mismas.

Los datos son bastante elocuentes. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cifra las compras acumuladas de inmuebles de segunda mano en 2025 en 28.220. Este valor supone 2.334 más que en 2024, lo que representa un incremento del 9%.

El Instituto Nacional de Estadística, que maneja sus cuentas con una metodología distinta, ofrece cifras algo diferentes, pero también refleja esta evolución al alza. Hubo 19.947 transacciones de vivienda usada.

Este incremento de la actividad va acompañado por un intenso aumento de los precios, y es que durante 2025 el valor de la vivienda en Galicia subió cerca de un 13% en solo un año, el mayor incremento desde antes de la crisis inmobiliaria de 2008. La subida se produce en un contexto en el que la demanda de vivienda sigue creciendo con fuerza, impulsada tanto por compradores que buscan residencia habitual como por inversores, lo que provoca serios problemas de acceso a un importante sector de la población.

Galicia es uno de los territorios donde más aumentaron las ventas. Y también la cotización del metro cuadrado no para de engordar, aunque a un menor ritmo que en otros territorios de España. En 2025 alcanzó los 1.196 euros (1.544 en el caso de los pisos y 787 euros en unifamiliares), lo que supone un alza del 4,7% respecto a 2024. Van diez años consecutivos de escalada, con un incremento en todo este tiempo del 39%. Aun así, el metro cuadrado de momento aguanta por debajo del máximo histórico registrado en 2008, cuando llegó a los 1.340 euros. Teniendo en cuenta que la superficie media de los pisos comercializados está en 94 metros cuadrados, su coste medio en Galicia rebasa los 145.000 euros.