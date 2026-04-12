Asesoramiento
La Xunta Consultiva de Urbanismo centra la resolución de dudas en el suelo rústico
Este órgano asesor emitió el pasado año 63 informes atendiendo las solicitudes de aclaración de los concellos y colegios profesionales
R. S.
La mayor parte de las dudas que llegan a la Xunta Consultiva de Urbanismo tienen un mismo epicentro: el suelo rústico. La memoria anual correspondiente a 2025, de la que mañana se informa al Consello da Xunta, confirma que los asuntos que más preocupación generan entre ayuntamientos, profesionales y colectivos económicos están vinculados a los usos admisibles en este tipo de suelo, a la reorganización de la propiedad, a las edificaciones tradicionales y a las construcciones en situación de fuera de ordenación.
De los 63 informes emitidos el pasado año por este órgano autonómico de asesoramiento, una parte sustancial giró en torno a cuestiones que afectan directamente al suelo rústico, un ámbito especialmente sensible porque en él confluyen intereses urbanísticos, ambientales, patrimoniales y económicos.
Por provincias, 17 fueron solicitados por ayuntamientos de Pontevedra; 15, de Coruña; 10, de Ourense; y 9, de Lugo.
La Xunta subraya en su memoria que estos informes sirven para resolver dudas interpretativas y facilitar la aplicación práctica de la legislación vigente. En el caso del suelo rústico, esa función cobra aún más relevancia porque es el espacio donde se plantean muchas de las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades económicas, implantar determinados usos o intervenir sobre edificaciones ya existentes.
La memoria apunta además que esta acumulación de consultas ha servido para detectar la necesidad de introducir mejoras normativas y aclaraciones procedimentales. De hecho, entre las líneas de trabajo que destaca la Xunta figuran precisamente el refuerzo de la seguridad jurídica de las edificaciones fuera de ordenación, la simplificación administrativa de informes sectoriales y la agilización de las autorizaciones en suelo rústico.
El predominio de consultas sobre este ámbito no solo revela dónde están hoy los principales focos de incertidumbre urbanística en Galicia, sino también dónde se concentra una parte decisiva de la actividad administrativa y económica. El suelo rústico se ha convertido así en el gran campo de prueba de la interpretación urbanística gallega: allí donde más dudas surgen, pero también donde más se juega la seguridad jurídica de concellos, particulares y promotores.
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