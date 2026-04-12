Galicia refuerza su I+D+I con la incorporación de 15 nuevos investigadores Marie Curie

Galicia ha conseguido 15 nuevos investigadores Marie Curie, uno de los programas más prestigiosos en Europa, con lo que refuerza su posición en materia científica.

En concreto, desarrollarán su trabajo en las tres universidades públicas y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según ha informado la Xunta.

La denominada I+G+i, la ciencia y la innovación hechas en Galicia, recibe de esta manera un importante apoyo del programa Marie Skłodowska-Curie Actions, uno de los más competitivos a nivel comunitario para investigadores que están en la etapa postdoctoral.

Las entidades gallegas presentaron un total de 127 candidaturas a la última edición de estas bolsas de la Comisión Europea, con lo que la tasa de éxito de la comunidad es del 11,8%, casi 2,5 puntos por encima del promedio estatal (9,4%) y del promedio global (9,6%).

De hecho, la Universidad de Santiago de Compostela es una de las instituciones con mayor número de proyectos obtenidos, un total de ocho, una cifra solo superada por la Universitat Pompeu Fabra (12) y por la Universitat de Barcelona (10).

En concreto, ocho de los investigadores Marie Curie pertenecen a la Universidade de Santiago de Compostela: cinco del CIQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares) y tres del CRETUS (Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnologías Ambientales).

Por su parte, la Universidade da Coruña suma tres: dos del CICA (Centro Interdisciplinar de Química y Biología) y uno del CITENI (Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales). La mayores, dos se desarrollan en la Universidade de Vigo, ambos en el CINBIO (Centro de Investigación en Nanomateriais y Biomedicina).

Finalmente, otros dos formarán parte de la actividad del CITMAga (Centro Interuniversitario de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia) compartido por las tres universidades y de la Misión Biológica de Galicia, uno de los centros del CSIC en Galicia.