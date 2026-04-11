Medio Rural activa una contratación exprés para evitar plazas vacantes en las brigadas de extinción en época de máximo riesgo de incendios forestales

Todos los años, en la época de mayor peligro, se producen vacantes y bajas en las brigadas de extinción de fuegos forestales cuyas plazas la Xunta no es capaz de cubrir. Bien porque se agotan las listas de contratación, se demoran las respuestas a los llamamientos o porque los procesos de sustitución no son lo suficientemente ágiles. Además, el pasado año se registró la peor ola de incendios del siglo en la comunidad y el Gobierno gallego no quiere que se repita una situación similar. De hecho, a los 3.000 efectivos que trabajan habitualmente en este dispositivo se sumarán en la época de máximo riesgo este verano otras 42 brigadas, lo que supondrá 168 trabajadores más. Pero además, se cambiará el procedimiento de contratación del personal temporal: se recurrirá a un proceso exprés que permitirá cubrir las plazas vacantes en 24 horas.

Se trata de una medida que la propia Xunta reconoce como «extraordinaria», que se quiere implantar por la vía de urgencia porque la época de máximo riesgo de incendios va de julio a septiembre. En todo caso, la pretensión es que esta nueva modalidad de contratación exprés se pueda realizar entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año, salvo que por condiciones meteorológicas desfavorables se considere pertinente alargar aún más el periodo de riesgo. En esos ocho meses, salvo ampliación, la incorporación a las brigadas de extinción tendrá siempre «carácter urgente y prioritario».

Pero para ello, primero tiene que reformar el decreto por el que regula el nombramiento del personal interino y la contratación de los empleados públicos temporales, dado que ahí se establecen los plazos generales para responder a los llamamientos para cubrir vacantes, que por norma general son de 5 días, a los que luego se suman más jornadas para la asignación de plaza y la toma de posesión.

Son plazos demasiado largos y la Xunta quiere una «incorporación ágil y eficaz para la cobertura de los puestos durante el periodo de alto riesgo de incendios forestales». Para eso, al sistema tradicional, el llamamiento ordinario, se añadirá otro, denominado «extraordinario», en el que la persona contactada tiene que responder en el mismo día a la oferta.

Esto será de aplicación en todas las listas de contratación, si bien está pensado especialmente para los servicios de extinción de incendios. El contacto desde la Xunta se hará por llamada telefónica o un mensaje SMS urgente, el trabajador tendrá que responder antes de las 23.59 horas y al día siguiente ya se producirá la adjudicación del puesto.

Se introducirá además otro cambio con el que se pretende evitar «distorsiones» en la prestación de los servicios públicos. En el momento en que un interino o trabajador temporal tiene la plaza, se suspenden los llamamientos en las demás listas en las que pudiera estar para impedir que pueda andar saltando de un puesto a otro. La Xunta considera que esta «mejora» que se introdujo hace algunos años no funciona, sobre todo en un servicio como el de extinción de incendios (SPIF), de ahí que se limite ahora la posibilidad de cambiar de plaza.

«Con esto se contribuye a evitar disfunciones en la gestión de las listas del SPIF, al reducir la rotación de efectivos y garantizar una estabilidad mínima de los equipos durante el periodo de mayor actividad operativa».

En cuanto a los llamamientos ordinarios, también se introduce un cambio sustancial. Si antes había un plazo para responder de cinco días, ahora se reduce a solo dos. Y otra novedad es que todas las solicitudes de inclusión en las listas de contratación se tendrán que hacer por vía electrónica. Antes era la preferente, pero ya no. Ahora será la única.

Todos estos cambios, que la Xunta considera pertinentes para hacer frente a los «nuevos desafíos», se discutirán con los sindicatos el próximo día 14.