Estos son los mejores edificios de Galicia: 13 proyectos de la comunidad nominados a los Premios Arquitectura 2026
Los proyectos gallegos nominados se encuentran entre 209 obras escogidas de un total de 534 propuestas presentadas
La arquitectura gallega está de celebración. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSAE) ha nominado a 13 edificios gallegos a los Premios Arquitectura 2026, que celebrará este año su quinta edición.
Los proyectos gallegos nominados se encuentran entre 209 obras escogidas de un total de 534 propuestas presentadas que abarcan distintas disciplinas arquitectónicas. Dentro de Galicia, estos 13 edificios son los elegidos de un total de 38 en toda la comunidad seleccionados por un comité escogido por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
El jurado, formado por arquitectos de reconocido prestigio, se reunirá durante el mes de mayo y los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio en una ceremonia que se celebrará en Madrid.
Los 13 proyectos seleccionados son: En edificación, la Casa 2M e medio, en Santiago de Compostela; la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de A Seara, en Moaña; A Cormelá, en Corme (Ponteceso); obra nueva y rehabilitación de edificio para viviendas, locales y garajes en Marqués de Valladares 39-41 e 43, en Vigo; el Centro social de Goiáns: A comunidade como icona na Galicia Rural, en Carballo; la nueva Sede Corporación Hijos de Rivera, en Arteixo; rehabilitación de vivienda en Seaxe, en Rois; y la piscina de O Couto, en Narón.
En innovación, la rehabilitación y mejora energética de la Casa Consistorial de Ribeira. En regeneración urbana, el Centro Social Muimenta, en Carballeda de Avia (Ourense). En divulgación, la 'Lectura dun territorio atlántico en Galicia' (investigación). En planeamiento urbano y territorial, o Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense). Y. en la categoría de arquitecturas efímeras, Internalities, en Venecia (Italia).
El COAG señala que la selección gallega de los Premios de Arquitectura 2026 do CSCAE «destaca por la altísima calidad de la arquitectura y el tratamiento del territorio» en toda la península. En este sentido, el Colexio explica que el conjunto de trabajos seleccionados «son unas formulaciones que reflexionan sobre los valores sociales, patrimoniales y paisajísticamente sostenibles, acordes a nuevos modelos y demandas de respeto por el entorno en el que vivimos».
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