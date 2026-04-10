Jesús García Mata, presidente de la Sociedad Oncológica de Galicia: «La detección precoz es un éxito y la cirugía del cáncer va desescalando»

El programa gallego de cribado de cáncer de mama evolucionó en el pasado siguiendo las directrices de la UE —comenzó limitándose a las mujeres entre 50 y 64 años— y lo hará en el futuro. Pero su presente merece la aprobación de profesionales sanitarios implicados en los tumores de mama. Jesús García Mata, presidente de la Sociedad Oncológica de Galicia y jefe del servicio de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, resalta que la evidencia es que el «screening» gallego permite detectar cánceres en estadios más precoces y que las mujeres «cuyo cáncer se detecta así tienen una supervivencia mayor» que las que se detectan ellas mismas un bulto. Un informe de Sanidade asocia una «mejor supervivencia en las mulleres cribadas» a presentar «estadios menos avanzados y fenotipos menos agresivos».

El cribado incide, «funciona bien» y «acumula varias décadas de éxito» al detectar cánceres en estadios más precoces y con ello, hacer que «las posibilidades de curación sean mayores y muchas veces utilizando tratamientos menos agresivos». Porque, en general, dice, «la cirugía del cáncer de mama cada vez va desescalando más». No obstante, augura que en el futuro se pueda «asociar a la mamografía otros datos de tipo biológico, por ejemplo, un test de sangre».

La probabilidad de sobrevivir

Beatriz Alonso, médica adjunta de oncología del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, insiste en que los programas de cribado y los nuevos tratamientos han permitido que «la probabilidad de sobrevivir» a estos tumores ronde el 88%, dato que también cita García Mata.

Alonso de Castro refiere estudios que «refrendan» el programa gallego: más tumores se diagnostican en estadio I e «in situ», lo que tiene «una correlación» con una disminución de la mortalidad. De no hacer el cribado, para el que considera edades «idóneas» las comprendidas entre 45 y 74 años, como sugiere la UE, avisa, las cifras serían «peores».

Concede que «se está incrementando la incidencia», pero insiste en que «la buena noticia es que las herramientas de diagnóstico precoz y de tratamiento son mejores» y que eso ha contribuido a que haya «mejorado la supervivencia».

Las cifras que manejan los expertos siguen impresionando. Las desgrana Alonso de Castro: en la UE fallecen al año 90.000 mujeres al año por cáncer de mama, 7.000 de ellas en España. Se estima que este año en todo el país se diagnosticarán más de 38.000 casos, configurándose como el segundo tumor más frecuente.