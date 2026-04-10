Galicia ampliará las ayudas para escuelas infantiles y beneficiará a más niños de hasta tres años

La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia de hoy la aprobación de un incremento del crédito destinado a la financiación de las ayudas a entidades privadas para fomentar la gratuidad de la atención educativa en las escuelas infantiles de los niños de hasta tres años para este curso.

El Gobierno gallego apunta que elevará el crédito destinado a la anualidad de 2026 en un total de 88.200 euros debido al aumento del número de niños beneficiarios y con el objetivo de atender a «todo el alumnado que solicita plaza» en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Ya había sido aumentando el pasado mes de diciembre para la anualidad correspondiente a 2025, por un total de casi 75.600 euros más.

Según la orden, las ayudas consideradas al amparo de la convocatoria que se publicó el pasado año en verano, sumaban en total casi 47,1 millones de euros, distribuidas en tres anualidades: 17,1 para el anterior ejercicio y 29,9 para el actual. Con todo, la convocatoria ya establecía que los importes tendrían la consideración de créditos ampliables de forma «excepcional» a expensas de la disponibilidad presupuestaria.

Con todo, la decisión de la Xunta no supone que se abra ningún plazo para presentar nuevas solicitudes o que se reinicie el cómputo de plazo para una resolución.

Balance del programa

El pasado mes de julio, cuando la conselleira de Política Social, Fabiola García, presentó la nueva edición de la convocatoria resaltó que la inversión de 47 millones de euros por parte del Ejecutivo gallego «supondrá que el 100% de las plazas de educación infantil de las escuelas que no forman parte de la red pública vuelvan a ser totalmente gratuitas». El curso actual, como informan desde la Administración, será el cuarto en el que se aplique esta medida impulsada por la Xunta y que, según sus datos, beneficia a más de 32.000 familias, «permitiéndoles ahorrar de promedio hasta 3.000 euros al año».

Entonces la titular de Política Social resaltó que la gratuidad de las escuelas destinadas a niños de entre 0 y 3 años posibilitó que la comunidad gallega lograse «el récord estatal de escolarización en esta etapa, situándose cerca del 65%». En particular, destacó que «Galicia se sitúa 15 puntos por arriba del promedio nacional» y que cuenta además, dijo, «con el programa de gratuidad más ambicioso»: con ocho horas diarias a lo largo de once meses. En ese contexto también denunció que el Gobierno central, «pese sus promesas electorales, no aporta ni un solo euro a esta medida que es fundamental para el bienestar de las familias y su conciliación».