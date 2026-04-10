Las aguas residuales apuntan a la cocaína como la sustancia más consumida en Galicia, con un repunte del alcohol los fines de semana

Tras el análisis de las aguas residuales de una quincena de concellos gallegos, la cocaína se sitúa como la sustancia psicoactiva más consumida. Así lo dieron a conocer este viernes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañados de José Benito Quintana, investigador del Área Química Analítica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), quienes informaron de los resultados obtenidos de las depuradoras de la capital gallega, Ourense, Pontevedra, Lugo y Tui, que dan servicio a en torno a 510.000 habitantes, lo que supone una quinta parte de la población gallega.

La cocaína y el cannabis fueron, explicó Caamaño, las sustancias que registraron una mayor presencia, «lo que pone en sobre aviso al departamento sanitario». En el caso de la primera especificó que hay, además, áreas urbanas con valores que se acercan a los de la media estatal, con un consumo que se eleva durante los fines de semana, periodo más habitual de fiestas y celebraciones. Es, además, la única droga cuyo presencia se sitúa por encima de la media europea, con un consumo de entre 1.800 y 3.700 miligramos por cada 1.000 habitantes y día.

Quintana detalló que existe una tendencia, tanto a nivel estatal como en Europa, de aumento del consumo de cocaína. La hipótesis que se maneja, según especificó, es el incremento de la oferta por la elevada producción de esta sustancia en países de Latinoamérica.

Las muestras se tomaron durante dos semanas, una de ellas en la primera mitad del año y la otra en la segunda. En total, se buscaba detectar ocho sustancias: etanol (alcohol), anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis), cocaína, THC (canmabis), ketamina y fentanilo. «Las estaciones depuradoras de aguas residuales son como laboratorios para obtener información que permita actuar con mayor rapidez y eficacia ante situaciones de riesgo para la salud pública», señaló Vázquez, quien añadió que las edares «fueron una herramienta fundamental durante la pandemia de la covid para detectar de forma temprana la presencia del virus en la población, anticipar brotes y orientar a las decisiones sanitarias».

Sobre el resto de sustancias, el MDMA registró niveles moderados con picos en los fines de semana, colocándose entre 28 y 120 miligramos consumidos por día por 1.000 habitantes. Así las cosas, el alcohol duplica los sábados el consumo respecto al resto de días de la semana.

La presencia de fentanilo es muy limitada, por lo que las autoridades señales que, lo más probable, es que se deba a un consumo por prescripción médica. Además, no se detectó metanfetamina y anfetamina solo en una de las cinco edares analizadas.

Renovación del convenio

Con los resultados sobre la mesa, la Xunta y la USC anunciaron un refuerzo de la Red de control de drogas en las aguas residuales. La finalidad, explicaron, es consolidar esta red para vigilar el consumo de drogas a partir de las depuradoras. Para ello, se mantendrán los mismos puntos de medición para poder comparar los datos recabados en diferentes años, así como detectar nuevas sustancias.

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«El objetivo es disponer de más datos para adaptar las políticas preventivas de salud pública», alegó Caamaño.