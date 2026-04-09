Unións Agrarias denuncia la "brutalidad" de la bajada en el precio de la leche, que "se ceba" con Galicia

El secretario general de Unións Agrarias (UU.AA), Roberto García, censura la «brutalidad» de la bajada aplicada por las industrias del sector en el precio de la leche en origen y denuncia que esa rebaja «se ceba» de forma especial con Galicia, dado que duplica a la aplicada «en otras zonas del país como Asturias, Cataluña o Castilla y León».

García ha hecho estas declaraciones después de la reunión que representantes del sindicato mantuvieron el miércoles en Madrid con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal; y con la directora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), María Fernández Sanz.

El responsable sindical sostiene que la industria ha llevado a cabo «una bajada sin precedentes y sin razones de mercado que lo justifiquen», con «contratos» que les han sido «impuestos» a los ganaderos «con la amenaza de no recogerles la leche».

«No se dan las circunstancias» para aplicar esa rebaja en el precio de la leche en origen, insistió, «ni de mercado, porque no hubo caída del precio de venta al público», ni tampoco si se tiene en cuenta «el incremento brutal de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Irán», con subidas en el precio del «combustible, los plásticos o los abonos».

«En un funcionamiento normal de la Ley de la Cadena, tendríamos que estar hablando de una corrección por el incremento de costes, y no de la mayor bajada en el precio de la leche de los últimos veinte años».

Por ello, UU.AA exige que los contratos «sean declarados ilegales y se tutele un ámbito de negociación que pueda provocar un ajuste del precio en el conjunto de España semejante a lo que sucede en el resto de Europa».

Y es que la renovación de parte de los contratos lácteos en Galicia ha encendido las alarmas en un sector clave para la economía gallega. De hecho, la Consellería do Medio Rural enviará a la Comisión Galega da Competencia la información relativa a esos nuevos acuerdos con el objetivo de proteger a los productores ante posibles irregularidades o prácticas lesivas.

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La decisión llega después de que varios contratos se hayan firmado a la baja, una reducción de precios que la Xunta considera «totalmente injustificada». El ajuste preocupa especialmente en una comunidad que concentra más del 42 % de la leche que se produce en España, un peso que convierte a Galicia en referencia estatal del sector y hace que cualquier cambio en las condiciones de compra tenga un efecto directo sobre cientos de explotaciones.