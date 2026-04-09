Debate sobre estado de la autonomía
El PPdeG afina su propuesta para rebajar las bajas laborales y fija un plazo máximo de tres meses para ponerlo en marcha
Los populares niegan que sea una corrección a su texto original en el que solo planteaban «un procedimiento común para valorar pacientes en situación de incapacidad temporal»
El grupo parlamentario del PPdeG negocia con PSdeG y Democracia Ourensana una enmienda a su propia propuesta para rebajar las bajas laborales presentada en el debate sobre el estado de la autonomía. Pese a que fue la promesa estrella del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia de este miércoles ante el Parlamento, el texto registrado por los populares ante el registro de la Cámara era muy genérico: «El Parlamento insta a la Xunta a poner en marcha un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes con incapacidad temporal».
Por la tarde el grupo popular planteó una enmienda a este texto donde aclara y da más detalles alrededor de esta propuesta. Así fija un plazo máximo de tres meses para poner en marcha este plan de control de las bajas laborales. Determina que el objetivo es «disminuir los niveles de absentismo laboral de la comunidad, garantizando el máximo respeto a los derechos laborales y la escucha activa del tejido empresarial y las organizaciones sindicales a través del Diálogo Social». Y añade que para ello se crearán unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes.
Desde el PPdeG niegan que esta enmienda sea una corrección de su texto inicial y explican que propusieron este texto porque el PSdeG les había advertido que eran poco claros en su redacción inicial. Fuentes populares explican que les trasladaron esta transacción en aras de lograr un acuerdo con los socialistas. También están negociando con Democracia Ourensana, pero no con el BNG que se ha mostrado especialmente crítico con el plan anunciado por Rueda al considerar que trata a los trabajadores de «vagos y maleantes».
Fuentes socialistas lo interpretan como una enmienda del PPdeG a su propia propuesta y advierte que no la apoyarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional