Choque total por las bajas laborales: Yolanda Díaz amenaza a la Xunta con llevarla al Constitucional
La propuesta anunciada por Rueda en el debate de política general sobre la creación de un organismo para controlar posibles fraudes en las bajas laborales abre un frente con el Gobierno por una posible invasión de competencias
RAC
La propuesta anunciada ayer por la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó la creación de un organismo autonómico destinado a controlar posibles fraudes en las bajas laborales, una medida que, según explicó, busca reforzar la eficiencia del sistema y evitar abusos que perjudican al conjunto de la ciudadanía y a las empresas.
Sin embargo, la iniciativa fue recibida con un rechazo inmediato por parte del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aprovechó este jueves un acto celebrado en A Coruña para lanzar una advertencia contundente: «Si la Xunta sigue adelante con este proyecto, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por considerar que se trata de una invasión de competencias estatales». Con este aviso, hacía alusión a que la gestión y supervisión de las incapacidades temporales corresponde a la Seguridad Social y a los servicios públicos de salud.
El debate sobre el fraude en las bajas laborales ha ganado presencia en los últimos meses, impulsado por las patronales y algunos sectores empresariales, que reclaman más control ante el aumento de las incapacidades temporales registrado tras la pandemia.
La iniciativa de la Xunta, y la respuesta inmediata del Gobierno central, anticipan que el asunto seguirá ocupando espacio en la agenda política gallega y estatal en las próximas semanas.
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