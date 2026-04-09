Diez avisos al Gobierno central y ni una sola oferta de pacto a la oposición

Al contrario que las veces anteriores, el presidente de la Xunta no ofreció en su intervención inicial este miércoles ningún pacto a la oposición, como era lo habitual en las ocasiones precedentes. Nada. Ni siquiera por aproximación. Ni genérico ni puntual. Pero lo que sí hizo, y esto sí es una constante de Alfonso Rueda, es enumerar los agravios que a su juicio el Gobierno central comete con Galicia y demandarle que corrija su comportamiento. Hasta en diez veces citó al Ejecutivo de Pedro Sánchez para reprocharle su acción —u omisión— de gobierno. Sobre la acción propia de la Xunta, hizo una alusión al pasado, cuando dijo que en su momento había hecho autocrítica al reconocer la larga lista de espera en el reconocimiento de la dependencia.

Lo primero, en un bloque conjunto, fue citar las omisiones del Gobierno que «limitan» el desarrollo de Galicia: el que haya 16.000 millones de euros sin ejecutar dentro de los Perte, el escaso apoyo al gasoducto de hidrógeno A Coruña-Zamora y la «maniobra política» para usar con fines «partidistas» la red eléctrica con el objeto de bloquear determinados proyectos, en alusión a Altri, la papelera prevista en el concello lucense de Palas de Rei.

Como ha sucedido en las últimas semanas, no faltaron las críticas a Moncloa por la anunciada reforma del Reglamento de Costas para modificar el procedimiento de otorgamiento de concesiones y limitar su duración. «Compromete las expectativas de futuro de 4.500 trabajadores», dijo Rueda.

Acto seguido, reclamó al Ministerio de Hacienda la rebaja del IVA del 10% al 5% del pescado y los demás productos del mar. «Es una de las mejores políticas de salud pública y de promoción económica que se puede hacer», sostuvo.

La cuarta confrontación se centró en la promesa incumplida de crear en Galicia una base para la Unidad Militar de Emergencias y de impulsar un pacto de Estado contra los incendios tras la ola de fuegos del pasado verano.

Luego, a los pocos minutos, censuró el «ponerse de perfil, taparse los ojos y los oídos» ante la huelga de médicos por el estatuto marco de la profesión, y la escasa aportación del Estado a la financiación de la dependencia.

También sacó el Xacobeo a colación, para reprender al Gobierno que siga sin concretar las deducciones fiscales para las empresas que se involucren en su desarrollo.

En el apartado de infraestructuras más extenso, para denunciar todo lo que falta: deterioro de la red ferroviaria, malos servicios de Renfe, un Corredor Atlántico sin plan director, la falta de impulso a la salida sur de Vigo o la variante de Cerdedo.

No pasó por alto el bloqueo al traspaso de la AP-9 a la Xunta ni la acusación al Gobierno de que está desarticulando el Estado de las Autonomías con la propuesta de financiación que se ha diseñado por interés partidista, en alusión a los apoyos que necesita de los independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados.