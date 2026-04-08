El E-Dixgal, menos digital: las aulas de Primaria con libro electrónico dispondrán de material complementario en papel

En los últimos años, la tendencia en todos los ámbitos, también en la enseñanza, ha sido ahondar en la digitalización. No obstante, en Galicia la Xunta ha decidido recuperar las bondades del modelo tradicional, el de papel y lápiz, incluso en los centros en los que se utiliza el libro electrónico, respondiendo a «una demanda de la comunidad educativa en general y de las familias en particular».

Si este año la comunidad apostó por afianzar un modelo «híbrido» en los colegios e institutos ofreciéndoles apoyarse en manuales en papel en alguna de las materias, decisión que tomaron el 84% de los participantes en E-Dixgal, entre el próximo curso y el siguiente el formato clásico volverá a «todas» las aulas de Primaria en las que se utiliza el libro digital para convivir con él «dando respuesta», como alegó en su momento la Consellería de Educación, «al sentir de la comunidad educativa respecto al uso de las pantallas».

La Consellería de Educación ha anunciado un «refuerzo» del modelo híbrido, «un paso más» hacia la coexistencia en «equilibrio» de las dos fórmulas, con la incorporación de materiales didácticos en formato físico, también con la idea de «minimizar los riesgos asociados al uso de la tecnología entre los más jóvenes».

En esa línea, y empezando el curso 2026-27 con 5º curso de Primaria, que es el primer peldaño para implantar el libro digital en las aulas, y al año siguiente con 6º, además de los contenidos virtuales con los que cuentan «todas las aulas» beneficiarias del programa, hayan escogido o no utilizar la posibilidad de manuales en papel, contarán asimismo con recursos físicos y complementarios. Entre ellos se incluirían todas las unidades didácticas de todas las materias, así como fichas de repaso reutilizables y otras para realizar actividades prácticas en grupo.

Recelos contra las pantallas

Aunque la irrupción de la pandemia y la enseñanza a distancia forzosa que trajo consigo impulsaron la digitalización de la enseñanza, en los últimos años la excesiva exposición a las pantallas y las consecuencias que entraña, según los expertos, introdujeron en el debate público la necesidad de restricciones. El Gobierno central está sacando adelante una ley para proteger a los menores en los entornos digitales, colectivos de progenitores se aliaron para retrasar la entrega del primer móvil y hubo centros educativos que se echaron atrás en E-Dixgal.

Esos movimientos provocaron que la Consellería repensase el modelo y optase por potenciar las herramientas analógicas, una opción que ahora extiende a todo el conjunto de centros de Primaria con modalidad electrónica. Y es que fuentes de Educación explican que, en la práctica, en la etapa de ESO el modelo híbrido «ya estaba funcionando» porque los centros «ya combinaban libros físicos con material en digital» a través del programa.

La actualización de E-Dixgal, que usan voluntariamente 597 centros y unos 61.000 estudiantes, prosigue casi un año después de que una mayoría de grupos en el Parlamento gallego refrendase la necesidad de su revisión en una resolución en el Debate sobre el estado de la autonomía.

Según explicó la Xunta en su momento, su «revisión» y «actualización» proseguirá con la aprobación de la Lei de educación dixital, que «estará orientada a regular ese modelo híbrido». En el texto con el que se lanzó a consulta pública previa, se recogía que pretende «garantizar una educación de calidad, equitativa, inclusiva e igualitaria, sin renunciar a ninguno de los recursos que han demostrado su eficacia (como aquellos basados en el papel y lápiz), pero añadiendo las potencialidades de los avances tecnológicos desde el máximo respeto a los derechos y libertades de todas las personas».

Galicia ya fue pionera en otras medidas para responder a las demandas de profesores y progenitores, como la prohibición del uso de los teléfonos móviles en las aulas.