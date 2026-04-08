El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos

El Gobierno local de A Coruña propone una sanción de 50.000 euros y la prohibición de participar en licitaciones municipales a NC7Events, organizadora del fallido poblado de Navidad en la plaza de María Pita. En el expediente de multa, el Concello acusa a la concesionaria de "no observar las medidas de prudencia necesarias para salvaguardar la higiene o sanidad en los puestos" y "reincidencia en los incumplimientos de las obligaciones del autorizado y condiciones de seguridad" que figuraban en las cláusulas del contrato.

El mercadillo generó una gran polémica durante la pasada Navidad. En primera instancia se anunció que tendría la estética de un poblado navideño centroeuropeo, pero la realidad fue muy distinta. Los ciudadanos mostraron su disconformidad, pero las mayores damnificados fueron los comerciantes que llegaron a denunciar grandes pérdidas de dinero e incluso sufrieron desperfectos que pusieron en riesgo su integridad.

La propuesta de resolución, elaborada por el Concello y que irá este miércoles a Junta de Gobierno Local, plantea la incoación de un procedimiento sancionador contra la empresa por la presunta comisión de varios incumplimientos en la instalación navideña levantada el pasado diciembre en la ciudad. El documento sostiene que los hechos detectados afectan tanto a la seguridad de las casetas como al cumplimiento de las condiciones ofertadas por la adjudicataria.

Problemas de seguridad

Entre las principales deficiencias, el expediente señala problemas "muy graves" en la estabilidad y estanqueidad de las casetas, así como deficiencias en la instalación eléctrica y la ausencia de certificaciones acreditativas de su conformidad reglamentaria, con el consiguiente riesgo para las personas. También se recoge la falta de entrega de certificados obligatorios y de la documentación técnica exigida para garantizar la seguridad de la instalación.

El Concello añade además que NC7 Events incurrió en una reiteración de incumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato. En ese apartado, la propuesta menciona deficiencias notorias en la decoración de las casetas y su entorno, consideradas incompatibles con la uniformidad, la estética y ambientación navideña previstas. A ello suma el incumplimiento del número mínimo de casetas fijadas en los pliegos, establecido en 50, así como de las 20 casetas adicionales ofertadas por la empresa adjudicataria.

Falta de elementos y programación

El expediente también reprocha a la concesionaria no haber desarrollado la programación mínima comprometida. En concreto, apunta al incumplimiento de la oferta que preveía talleres o animación diaria y pasacalles los sábados, además de un incremento de actividades complementarias infantiles y un pasacalles adicional sobre lo exigido. El documento incluye igualmente el incumplimiento de elementos ofertados en la memoria , como la instalación de un "espectacular paseo" con alfombra roja y bastones de caramelos a los lados.

A la vista de estos hechos, el Concello propone calificar provisionalmente las infracciones como "muy graves", al amparo de la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares. En esa misma propuesta fija como criterio de gradación la aplicación del tramo alto de la sanción, el 10% al entender que existió riesgo para las personas por la instalación eléctrica no acreditada, reiteración de las deficiencias tras el requerimiento municipal del 10 de diciembre de 2025, trascendencia social del evento y perjuicio tanto para la ciudadanía como para la Administración local.

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Sanción y prohibición

La multa que plantea el expediente asciende a 3.000 euros, cantidad que resulta de aplicar ese 10% sobre la tasa ofertada por la ocupación del espacio, fijada en 15.000 euros, y de dividirla entre las dos infracciones muy graves identificadas. A ello se suma la exigencia a NC7 Events de una indemnización por daños y perjuicios de 50.206 euros, IVA incluido, por los gastos que tuvo que asumir el Concello para garantizar la seguridad y la finalidad pública del evento. Esa reclamación económica se desglosa en 18.089,50 euros por la decoración de las casetas, 17.121,50 euros por la dinamización de la "caseta de Papá Noel" y 14.995 euros por la instalación eléctrica. Además, la propuesta incorpora una tercera medida, la prohibición de concurrir durante tres años a licitaciones de autorizaciones de uso privativo del dominio público del Concello.