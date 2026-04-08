Besteiro acusa a Rueda de gobernar a golpe de «bono» y renombra su modelo: «Galicia Caridade»

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado la «falta de modelo» de la Xunta, «un gobierno entregado al control del relato» pero al que no se le intuye «rumbo, planificación ni proyecto», durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía.

«Usted, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar muchos bonos. Hoy anuncia el refuerzo del Bono Coidado», ironizó Gómez Besteiro, que rememoró otras ayudas puestas en marcha recientemente por el Gobierno autonómico: «el bono peixe, el bono chándal, el bono cultural, el bono térmico... muchos bonos». Una fórmula de gobierno que valió al líder socialista para renombrar el Galicia Calidade de Rueda como «Galicia Caridade».

El lucense inició su intervención demandando una posición clara al Ejecutivo gallego con respecto al conflicto bélico en Oriente Próximo. «Este es el primer acuerdo que le propongo en esta Cámara, que Galicia sea ejemplar con una posición clara: no a la guerra», espetó el socialista. Precisamente, en este sentido, Besteiro afeó el plan de la Xunta para paliar los efectos de esta guerra. «Un gran plan que realmente son 157 millones en inversiones ya previstas, que incluyen, incluso, reformas de pantalanes en puertos o ayudas a la señalización del Camino de Santiago».

La vivienda fue uno de los ejes de la intervención del presidente de la Xunta esta mañana y de su plan de Gobierno, con el objetivo de duplicar al fin de la legislatura el parque de vivienda protegida en Galicia. En este sentido, Besteiro recordó que el pasado año, el Ejecutivo autonómico «presupuestó 153 millones de euros para vivienda y solo ejecutó 33». Por otra parte, censuró las críticas del mandatario autonómico a la figura de la zona tensionada. «Hay una generación entera que no pueda acceder a un hogar, son necesarias actuaciones para ya. ¿De todas las viviendas que llevan cuatro años anunciando hay alguna ya terminada?», apostilló el líder socialista.

Servicios públicos

«En campaña, hace dos años, el presidente de la Xunta prometió que ninguna persona tuviese que esperar más de cuatro días para una cita médica», recordó Besteiro. Sin embargo, en el ecuador de la legislatura, el 43% de los pacientes sigue esperando un periodo mayor.

En opinión del líder socialista, más allá de la falta de financiación, el problema reside en una gestión errada. «Hace 20 años, con la misma población, Galicia tenía un PIB per cápita de alrededor de 19.000 euros. Hoy está por encima de los 30.000. ¿Cómo se explica que, teniendo más recursos tengamos peor acceso a la sanidad?», cuestionó el socialista.

Así, el PSdeG propuso un plan de choque contra las listas de espera, una reforma del modelo sanitario para redimensionar la Atención Primaria, que permita garantizar citas en menos de 48 horas.

En materia educativa, Besteiro lamentó el déficit de profesorado especializado en la educación especial que, en su opinión, supone el «fracaso de un sistema que presume de ser inclusivo, pero no lo es».

Altri y aeropuertos

Besteiro también trajo a colación uno de los temas que ha marcado esta primera mitad de la legislatura: Altri. El líder socialista demandó al presidente de la Xunta que cierre definitivamente este proyecto y haga público el acuerdo oculto con la pastera: «Lo que se intenta agachar por decisión política, acabará saliendo por vía judicial».

El socialista quiso también denunciar la falta de coordinación aeroportuaria ejecutada por el Gobierno gallego. Besteiro denunció de forma implícita que las palabras del presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, demandando la permanencia de un solo aeropuerto en la comunidad eran un globo sonda salido de la propia Xunta. Por eso, realizó la pregunta directamente a Rueda: «Cree usted que hay que cerrar algún aeropuerto en Galicia?». Una cuestión que Rueda se negó a responder en el turno de réplica al entender que se trataba de una consulta «absurda».

En materia de medio rural, Besteiro denunció que «no es que no haya proyecto, hay desatención». Así, recordó que los gobiernos del PP dejaron sin invertir casi 2.000 millones de euros destinados al rural. Una falta de planificación que se extiende también a la prevención y extinción de incendios.

«Después de que el año pasado se quemaran 178.000 hectáreas en toda Galicia, llevan cinco meses de atraso en la aprobación del Pladiga», denunció el líder socialista.

Para concluir, el portavoz del PSdeG recordó las potencialidades con las que cuenta Galicia, por ejemplo, en materia energética a través de la energía eólica, «con 80 parques paralizados por la falta de planificación», sin embargo necesita «un impulso para ir más allá». «Solo falta un Gobierno que gobierne», sentenció Besteiro.