Armando Ojea (Democracia Ourensana) pone deberes a Rueda: abrir los colegios por las tardes, 800 viviendas más en Ourense y un nuevo hospital «que no se caiga a cachos»

Al diputado de Democracia Ourensana (DO) Armando Ojea el discurso de Alfonso Rueda en la primera sesión del Debate del Estado de la Autonomía le trajo a la cabeza a Julio César «que llevaba siempre consigo a un esclavo que le recordaba que no era un dios sino mortal». «Y cuando lo estaba escuchando me pregunté si no habría nadie, quizás los conselleiros, que le digan que las cosas no son tan idílicas ni tan paradisíacas», le espetó el parlamentario ourensano.

Tras criticar «esa realidad distorsionada» que, a su juicio, mostró Rueda en su comparecencia, se quejó de que el presidente de la Xunta tiene «una visión de Galicia volcada en el Eje Atlántico». Ojea criticó que a Rueda «el litoral le ocupa mucho espacio en sus inquietudes, pero la provincia de Ourense la tiene pequeñita en sus prioridades».

Por eso le puso deberes al presidente de la Xunta, desde más vivienda, un nuevo hospital, más infraestructuras, mejorar las medidas contra los incendios y mayor apoyo al sector agrario y ganadero.

En relación a las viviendas, el diputado de Democracia Ourensana se quejó de que Ourense es la ciudad donde la Xunta tiene planificadas menos viviendas: un total de 1.100. Ojea explicó que el Concello de Ourense carece de parcelas de titularidad municipal para poner a disposición de la Xunta para que edifique más pisos públicos, pero le recordó que el Gobierno gallego podría impulsar en los terrenos de Benposta una promoción de más de 800 viviendas. «O ese es el cálculo al menos que me da la IA», admitió.

En cuanto a infraestructuras Ojea lamentó que Rueda no incluyera la provincia de Ourense en ninguna de las autovías que aseguró que iba a priorizar en lo que queda de legislatura. «Hay que terminar la conexión de Celanova con la frontera portuguesa», reclamó.

Sector agrario

Y aunque dijo coincidir con la postura de la Xunta en torno a Mercosur e incluso apoyo que se reclame al Estado una rebaja del IVA en el pescado, el parlamentario ourensano echó en falta el mismo respaldo a los productos agropecuarios de Ourense desde la patata a la carne.

Esta provincia fue además duramente castigada por los incendios del pasado mes de agosto y, según el nuevo Pladiga, el 74 por ciento de las zonas de riesgo de incendios de Galica se sitúan en Ourense. Sin embargo, Ojea cuestiona las medidas planificadas por la Xunta para la prevención y extinción de incendios. «Los que saben dicen que hay una probabilidad enorme de que se vuelva a repetir esta catástrofe y eso sería muy grave para la provincia de Ourense y para su partido», advirtió, al tiempo que consideró que las soluciones que propone el Gobierno gallego no son válidas para atajar los grandes fuegos que cada vez se repiten más.

Además de reproches por la falta de atención a la provincia de Ourense, Democracia Ourensana también lanzó propuestas en materia de educación que podrían beneficiar a todos los concellos. Así, piden que la Consellería de Educación asuma el gasto de los conserjes en los colegios, que ahora pagan los ayuntamientos, y plantea abrir los centros escolares por la tarde para actividades extraescolares y para que se puedan usar las instalaciones deportivas.

En materia de sanidad, Ojea se mostró más crítico. Advirtió que el hospital de Ourense «se cae a cachos» y pidió un nuevo centro, «no una ampliación o una reforma», apostilló.